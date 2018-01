Nouveau défi pour les élèves de l’Ultime 5528

ROBOTIQUE. Les jeunes de l’Ultime 5528 de l’Institut Secondaire Keranna s’apprêtent à relever un nouveau défi de taille. Pour une quatrième année consécutive, ils prennent part à la compétition de Robotique FIRST sous le thème «Prochain niveau».

Le défi de cette année, inspiré de l’univers des jeux vidéo, amène les robots à déplacer des cubes de puissance dans le but de faire pencher des balances pour acquérir des points. Ultimement, les robots devront être en mesure de s’accrocher à la plus haute des balances et de s’y hisser.

Outre la conception du robot, la mise en place d’une stratégie audacieuse sera déterminante pour la victoire. Encore une fois cette année, le jeu exige la collaboration de toutes les équipes d’une même alliance.

Rappelons que le défi FRC de Robotique FIRST doit être réalisé en six semaines et trois jours par des jeunes du secondaire accompagnés de mentors provenant de la communauté de la région. L’équipe de Keranna compte aussi sur la collaboration d’étudiants du Cégep de Trois-Rivières et de l’école d’ingénierie de l’UQTR. C’est une expérience enrichissante et très orientante pour des jeunes passionnés par les sciences et l’entrepreneuriat.