Nouveau concept mode au centre-ville

TROIS-RIVIÈRES. Manon Giroux, propriétaire de la Mercerie de Luxe et de la boutique Vêtements L, et Annie Hardy, propriétaire de la Boutique Belles de nuit, Belles de jour et de la Clinique Ajustez-moi, ont uni leurs forces et leur passion pour offrir un tout nouvel espace commercial au centre-ville de Trois-Rivières.

Le CentroMode, situé sur la rue des Forges, abrite à la fois la Mercerie de Luxe, la boutique Vêtements L et la deuxième succursale de la Boutique Belles de nuit, Belles de jour. Un espace est aussi réservé à la Clinique Ajustez-moi.

«Quand les propriétaires de la boutique L ont annoncé leur retraite, on a vu l’opportunité d’acheter et d’agrandir, explique Mme Giroux. J’ai invité mon amie Annie à se joindre à moi pour avoir une gamme plus complète et trouver de tout sous un même toit.»

Une opportunité qui tombait à point pour Mme Hardy. «À ma boutique au Cap-de-la-Madeleine, ça devenait trop à l’étroit. Quand Manon m’a fait l’invitation, j’ai décidé de déménager la Clinique Ajustez-moi à la mezzanine, dans un endroit intime. La boutique au Cap reste ouverte, mais tout ce qui concerne la mastectomie s’en vient ici, au centre-ville», indique Mme Hardy.

Les boutiques seront interconnectées afin que les clients puissent circuler d’un magasin à l’autre sans pour autant avoir à sortir à l’extérieur. L’acquisition de la bâtisse et les travaux de rénovation ont nécessité des investissements de près d’un million de dollars. À terme, le projet créera huit nouveaux emplois.

À noter que les commerces bénéficient de 15 places de stationnement pour la clientèle à l’arrière de la succursale de la rue des Forges.