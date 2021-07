Nouveau concept de voyage en Mauricie

Es-tu game d’oser l’inconnu? De partir à la découverte d’une région sans connaître les activités qui t’attendent? C’est ce que propose l’Escapade Mystère, un tout nouveau concept unique au Québec créé par Escapade Mauricie en collaboration avec Tourisme Mauricie, pour attirer les jeunes voyageurs à la recherche d’aventures en Mauricie.

L’Escapade Mystère, c’est une nouvelle façon de découvrir la Mauricie destinée aux jeunes Québécois. C’est un séjour entièrement conçu sur mesure pour les participants en fonction de leurs goûts et intérêts.

« Avec l’Escapade Mystère, on désire rejoindre les jeunes voyageurs, de type nomade et backpackers, qui aiment prendre des risques et faire face à l’inconnu. Avec la pandémie, ils n’ont pas pu partir à la découverte de nouveaux pays, on leur offre donc la possibilité de vivre une expérience aussi électrisante et enrichissante ici même dans notre belle région », mentionne Joany Dufresne, directrice communication et marketing chez Tourisme Mauricie.

Après avoir complété un sondage pour bien cibler leur profil, les participants reçoivent une proposition d’itinéraire où seul le lieu d’hébergement est dévoilé. Pour tout le reste de leur séjour, ils n’ont droit qu’à des indices sur les activités qui les attendent.

« Pour chaque participant, l’expérience sera différente! On crée une escapade personnalisée à 100 % avec des activités qui rejoignent leurs différents intérêts. Ça ne s’est jamais vu au Québec auparavant! Le fait que les activités restent secrètes jusqu’au moment de les vivre crée une anticipation incomparable qui permet de garder le suspense tout au long du séjour et qui contribue à l’expérience en soi », affirme Simon Girard, directeur général d’Escapade Mauricie.

Pour l’été 2021, l’Escapade Mystère sera offerte du 13 août au 16 octobre, du mercredi au samedi. Un délai de deux semaines entre la réservation et le départ est requis. Pour le moment, l’escapade est disponible sous la formule deux jours, une nuit, mais sera accessible sur deux nuitées dès 2022. Le prix débute à 200 $/pers. en occupation double, jusqu’à un maximum de 500 $.

Rendez-vous au www.escapademystere.com pour réservation.