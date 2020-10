Nouveau colisée : le vérificateur général écorche la gestion du dossier

Le rapport 2019 du Vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières écorche l’administration municipale pour sa gestion du dossier de la construction du nouveau colisée au District 55, plaidant que la décision de la Ville d’investir dans ce projet d’envergure ne repose sur aucune étude de marché et de rentabilité et «repose davantage sur des considérations politiques».

Le vérificateur général relève notamment l’absence d’un plan d’affaires structuré entériné par le conseil municipal, principalement pour atténuer les risques que le nouveau colisée ne soit pas suffisamment occupé et que la rentabilité liée à son exploitation soit déficiente.

À l’approche de la livraison du nouveau colisée, le Vérificateur général soulève aussi plusieurs questions sans réponse concernant l’exploitation du colisée du District 55, notamment en ce qui a trait à la portée du mandat de la Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire dans l’exploitation du nouveau colisée, la vocation du colisée, les objectifs et activités de démarchage pour attirer les événements sportifs et culturels, ainsi que les objectifs de rendement et de rentabilité.

Des retards importants

Les retards importants cumulés depuis le début de la construction ont également été analysés par le bureau du vérificateur général. À terme, le projet aura cumulé 325 jours de retard, dont 172 attribuables à l’entrepreneur, T.E.Q. Construction.

Le contrat prévoir que l’entrepreneur devra verser une somme de 5000$ par jour de retard en dommages et intérêts pour les journées de retard dont il est responsable. Si le dernier échéancier déposé est respecté, cela représenterait des dommages et intérêts anticipés de 860 000$.

Les retards qui ne sont pas attribuables à l’entrepreneur comprennent notamment la fermeture du chantier durant 47 jours en raison de la pandémie de COVID-19 du 24 mars au 11 mai. À cela s’ajoutent l’ajout d’un conduit souterrain pour une enseigne deux faces, la modification du concept, la grève des grutiers, l’ajout d’un conduit souterrain pour une future enseigne sur l’autoroute 55, la modification du type de toiture et les bandes de patinoire de la glace no 1.

Par ailleurs, le vérificateur général questionne aussi le sérieux des plans qualité soumis par l’entrepreneur et sur l’efficacité des indicateurs de mesure des processus proposés sur le plan de l’assurance qualité. C’est qu’en date du 31 juillet, le certificateur indépendant était toujours en attente des documents concernant les fondations, le battage des pieux, la structure et les enveloppes extérieures.

Aussi, dans la documentation remise par T.E.Q. au bureau du vérificateur général révélait que seuls 10% des pieux ont fait l’objet d’essais en vue de leur certification, alors que le site compte plus de 400 pieux. L’installation de pieux était nécessaire dans la mesure où les sols du site n’offraient pas de résistance géotechnique suffisante.

Une croix sur les événements culturels d’envergure?

Le Vérificateur général indique aussi que la Ville a dû revoir à la baisse certains de ses besoins dès le début pour respecter l’enveloppe budgétaire. C’est pour cela que tout l’éclairage scénographique et des sections motorisées et des rideaux devant servir à accueillir des événements culturels d’envergure ont été retirés du projet initial.

«Il y a des orientations qui ont été prises à l’époque qui ont un impact sur la programmation. Il fallait d’abord instaurer une installation majeure dans l’édifice», souligne le maire Jean Lamarche, qui «accueille favorablement» ce rapport qu’il voit comme «un bel outil».

«On a déjà la salle J.-Antonio-Thompson, l’Amphithéâtre… Il y a eu une décision prise pour y aller avec le minimum au nouveau colisée, poursuit Ghislain Lachance, directeur des Travaux publics. Ce n’est pas vrai qu’il y aura juste du hockey. On sera capable d’y accueillir des spectacles aussi. On dédiait cependant les spectacles de haute qualité à l’Amphithéâtre. C’est la réflexion qui a été faite à l’époque.»

De toutes les recommandations formulées par le vérificateur général dans le rapport 2019, la Ville de Trois-Rivières est déjà en action sur plusieurs d’entre elles. Par ailleurs, un plan d’affaires spécifique à la gestion du nouveau colisée est en cours d’élaboration, tel que demandé par le vérificateur général.