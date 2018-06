Un nouveau circuit touristique à vélo sur le Chemin du Roy

Crédit photo : Photo Jonathan Cossette

VÉLO. Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac et le Magasin général Le Brun ont collaboré ensemble pour offrir des trajets à vélo uniques à leurs visiteurs cyclistes.

Le projet Histoire à Vélo a pour but de faire découvrir les attraits touristiques et historiques du Chemin du Roy entre le Magasin général Le Brun de Maskinongé et le Vieux-Presbytère de Batiscan, passant par le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac et Le Brun en ville de Trois-Rivières.

À travers cinq trajets, le cycliste est amené à découvrir des lieux historiques se trouvant sur la plus vieille route du Québec.

De plus, en se présentant à l’un des quatre lieux participants, une gratuité lui sera remise sous présentation du dépliant officiel qu’il peut se procurer également dans l’un de ceux-ci.

Finalement, afin de rendre l’expérience plus ludique, nous avons créé un quiz historique qui demande de faire quelques arrêts sur le chemin afin d’aller chercher différentes informations historiques.

Voici les cinq trajets proposés :