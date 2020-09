«Nous sommes la solution», clame la FIQ

C’est sous le thème «Les soins de santé sont à l’agonie. Nous sommes la solution» que la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec — FIQ a donné le coup d’envoi de sa nouvelle campagne publicitaire dans le cadre de la présente négociation avec le gouvernement du Québec pour le renouvellement de la convention collective des 76 000 professionnelles en soins qu’elle représente.

La nuit dernière, c’est par le biais de projections urbaines dans quatre régions de la province, dont la Mauricie, que la FIQ a entamé une campagne d’affichage partout au Québec. L’une de ces projections a eu lieu devant le Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR).

Des professionnelles en soins pouvant exercer pleinement l’ensemble de leurs compétences, dans des équipes de travail complètes et stables, de même qu’un déploiement de ratios professionnelles en soins/patients sécuritaires auront des impacts majeurs tant sur les professionnelles que sur la qualité des soins offerts aux patients, soutient la FIQ.

«En posant ces gestes concrets, le gouvernement peut reconnaître pleinement l’apport essentiel des professionnelles en soins et par le fait même, améliorer significativement leurs conditions de travail tout en agissant positivement sur la qualité des soins offerts à la population », indique Nathalie Perron, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Pour la FIQ, si la présente négociation se déroule dans un contexte hors du commun, la pandémie aura aussi permis à la population de mieux comprendre le piètre état du réseau de la santé et les conséquences désastreuses des mauvais choix politiques faits depuis de nombreuses années.

«La première vague de la COVID-19 a montré que les revendications de longue date des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques sont judicieuses et qu’il faut mettre en place rapidement des solutions aux divers problèmes qui grugent le réseau de la santé», ajoute Mme Perron.

Pour la FIQ, il faut rapidement agir sur plusieurs fronts et une conclusion positive pour le renouvellement de la convention collective aurait plusieurs effets bénéfiques tant pour les professionnelles en soins que pour la population québécoise. La Fédération invite le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, à participer activement à ce grand coup de barre et ainsi, régler de manière décisive le plus grand nombre de problèmes du réseau de la santé des vingt dernières années.