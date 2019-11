Nos manufacturiers à l’honneur!

Gala Le Manufacturier 2019

DISTINCTION. Les Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec (MMCQ) ont dévoilé les lauréats du Gala Le Manufacturier 2019, présenté par Desjardins Entreprises, ce mercredi 6 novembre, au Centre des Événements et des Congrès interactifs de Trois-Rivières.

L’événement, qui s’est déroulé devant 350 convives, se tenait sous la présidence d’honneur du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

«Nous souhaitons, avec le Gala, faire rayonner nos entreprises manufacturières, mentionne Cyrille Morvan, président conseil d’administration des MMCQ. Dans cet optique, nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu dévoiler les lauréats devant une salle bondée de décideurs socioéconomiques et de manufacturiers de la région, enregistrant une forte hausse de participation par rapport à 2017. Ces entreprises sont la crème de la région et elles méritent d’être connues et reconnues du plus grand nombre.»

Prix «Bâtisseur»

Le prix Bâtisseur, un prix-hommage choisi sans appel de candidature et remis à une personne ou une famille qui, par son engagement soutenu, a contribué à créer les conditions favorables au développement de l’entrepreneuriat manufacturier dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec, a cette année été remis à l’entreprise Soucy, de Drummondville.

«Les accomplissements de Soucy sont impressionnants, rappelle Donald Michaud, président du comité organisateur du Gala. Partie de rien en 1967, sous l’impulsion de son fondateur, Gilles Soucy, l’entreprise emploie aujourd’hui 1700 personnes et détient 12 filiales en Amérique du Nord et en Asie. Soucy s’implique également dans le milieu en soutenant plusieurs initiatives de la région. Il s’agit d’un modèle inspirant pour tous les manufacturiers et c’est pourquoi nous avons tenu à lui rendre hommage.»

Et les gagnants sont…

Bionest

Innovation de procédés/innovation organisationnelle

Entreprise qui s’est distinguée par l’amélioration de ses façons de faire, de son mode d’organisation ou de ses procédés de fabrication en vue d’améliorer sa compétitivité.

AGT Robotics

Rayonnement international

Entreprise qui s’est distinguée par sa présence à l’international, que ce soit au niveau des achats, des ventes ou des investissements, contribuant à son dynamisme et à son développement

Soleno

Développement durable régional

Entreprise qui s’est distinguée par le souci dont elle fait preuve à l’égard de son environnement (réduire son empreinte écologique), du développement régional, du bien-être des employés et de sa communauté d’appartenance ainsi que de ses différents partenaires.

Shalwin

Ressources humaines

Entreprise qui s’est distinguée par sa capacité à maintenir un climat de satisfaction au travail, favorisant la mobilisation de son personnel pour contribuer à la réalisation de ses objectifs.

Groupe Neksys-Excelpro

Santé et sécurité au travail

Entreprise qui s’est distinguée par le souci dont elle fait preuve à l’égard de la santé et de la sécurité de son personnel pour contribuer à la réalisation de ses objectifs.

Divel

Innovation de produits

Entreprise qui s’est distinguée par la mise en marché d’un produit nouveau (pour l’entreprise) ou amélioré au cours des deux dernières années.

Multi-Reliure

Investissement régional

Entreprise qui s’est distinguée par un investissement dans la modernisation de ses infrastructures et dans l’expansion de ses moyens de production en vue d’accroître sa compétitivité.

EV Duty/Elmec

Créativité

Entreprise qui s’est distinguée par sa capacité à créer une ambiance favorable à l’émission de nouvelles idées et à l’application de solutions nouvelles visant à assurer son développement et sa pérennité.

Noovelia

Nouvelle entreprise

Le prix «Nouvelle entreprise» est remis à une entreprise créée au cours des deux dernières années et en opération, qui s’est distinguée par son originalité, son rythme et son potentiel de développement.

Fruit d’Or

Entreprise de l’industrie intelligente (Virage 4.0)

Entreprise qui s’est distinguée par l’adoption de nouvelles technologies et la mise en place de processus d’affaires adéquats lui permettant de s’intégrer à l’industrie intelligente 4.0.