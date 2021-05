Nos conseils pour choisir sa peinture de sol

Vous avez besoin d’aide pour choisir la peinture époxy idéale pour votre projet ? Rassurez-vous, nos experts sont là pour vous aider.

Tout d’abord, il est important de noter qu’il existe plusieurs types de revêtements à l’époxy. Il existe également d’autres types de peinture de sol qui remplissent les mêmes fonctions que l’époxy. En d’autres termes, vous avez donc accès à une grande variété de produits pour recouvrir vos sols. Par contre, certains revêtements sont plus efficaces que d’autres en fonction de critères définis.

Par exemple, un revêtement de sol idéal pour la salle à manger ne le sera peut-être pas pour le garage, et vice-versa.

Afin de vous aider à prendre une décision éclairée, nos spécialistes en revêtements de sol vous offrent ce petit guide pratique de la peinture à plancher. Découvrez comment bien choisir votre peinture époxy en fonction du plancher, de son usage et des valeurs que vous recherchez.

Choisir sa peinture à l’époxy en fonction du plancher

Plancher de garage

Le garage est une pièce importante de la maison, car c’est là où de nombreux travaux sont réalisés. Le plancher d’un garage a également des besoins spécifiques. Il doit être résistant aux produits chimiques, étanche, facile d’entretien et durable. Bien qu’il existe plusieurs options de revêtements de sol pour le garage, seulement quelques-unes ont prouvé leur efficacité et leur durabilité. Découvrez nos suggestions pour bien choisir votre peinture époxy pour le garage :

Béton clair : Si vous souhaitez installer un revêtement à l’époxy dans le garage, nous suggérons fortement le béton clair. Il s’agit d’un revêtement transparent pour le béton qui lui assure une protection durable, résistante et étanche.

En matière de peinture à l’époxy, le béton clair est un choix sensé pour le garage. Sinon, vous pouvez explorer une autre option comme le polyuréa avec flocons. Nos spécialistes recommandent fortement ce matériau pour les garages, car il offre les mêmes qualités que l’époxy. Il est également flexible et suit les mouvements du béton lorsque la température le bouge. Ce matériau est aussi offert en quelques teintes, ce qui vous permet de l’agencer à votre décor.

Planchers intérieurs

Pour choisir votre peinture à l’époxy pour un plancher intérieur, tout dépend de vos goûts. Vous aurez le choix entre l’époxy solide et l’époxy métallique. Alors que l’époxy solide vous offre une variété impressionnante de couleurs et de finis, l’époxy métallique est un revêtement moderne et luxueux. Pour personnaliser votre plancher au maximum, l’époxy solide est une bonne solution. Par contre, si vous souhaitez investir dans un plancher qui vous donnera un effet WOW instantané, optez pour l’époxy métallique.

Ces deux revêtements offrent des valeurs comparables de durabilité et résistance. Leur différence réside donc principalement dans une question de style et de préférence. Ils sont également faciles d’entretien, comme tous les revêtements à l’époxy.

Planchers extérieurs

Malheureusement, nos experts ne recommandent pas de choisir une peinture à l’époxy pour vos planchers extérieurs. Optez plutôt pour un revêtement au polyuréa. Celui-ci est plus résistant aux variations de température et durera plus longtemps que l’époxy lorsque mis à l’épreuve par le climat québécois.

Le bon expert pour bien choisir sa peinture à l’époxy

Même si vous êtes un excellent travailleur manuel, nous recommandons fortement de faire appel à des spécialistes pour faire l’installation d’un revêtement à l’époxy. De plus, un installateur de revêtements de plancher expérimenté sera en mesure de vous aider à bien choisir votre peinture à l’époxy.

Outre l’assurance d’un résultat impeccable, certains spécialistes offrent des garanties sur votre projet. De plus, vos travaux respecteront les normes de la Régie du bâtiment du Québec. Il est tout à votre avantage de consulter des experts afin de garantir la durabilité de votre investissement.