Non aux dépenses tous azimuts, oui à l’investissement efficace, plaide Frédéric Laurin

Réagissant au discours du Trône, le professeur d’économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Frédéric Laurin, affirme que l’argent ne règle pas tous les problèmes. Il faut «cibler des politiques efficaces en fonction des besoins», insiste-t-il.

A priori, le déploiement fédéral en faveur des Canadiens aux prises avec la pandémie est salutaire: soutenir la population.

« C’est vrai pour les individus qui ont perdu leur emploi parce qu’il faut les soutenir, mais ce qui n’est pas normal, c’est de ne pas avoir la notion de limite dans les dépenses. C’est comme si on avait un carnet de chèques illimité», explique Frédéric Laurin, peu convaincu de l’efficacité des programmes. Certains arrivent à échéance avec la fin des moratoires sur des remboursements de prêts et d’hypothèques cet automne, alors que les entreprises doivent encore soutenir des coûts fixes. Malgré un déficit à hauteur de 343 milliards $, le gouvernement Trudeau maintient que « l’heure n’est pas à l’austérité. »

Frédéric Laurin redoute l’effet contreproductif d’un endettement illimité en l’absence d’une vision concrète. « Sion a un plan, ça nous permet de cadrer correctement. Ça ne prend pas autant d’argent que ce qui est promis, ça prend un argent qui est dirigé de façon plus précise et beaucoup plus chirurgicale », soutient-il.

L’approche sectorielle

La réponse du gouvernement en termes de prêts sans intérêt n’est pas idéale non plus, selon le chercheur à l’institut de recherche sur les PME. Il y redoute davantage d’endettement.

L’économiste opte en faveur de la possibilité pour les deux niveaux de gouvernement (provincial et fédéral) de se mettre ensemble pour recenser les secteurs réellement éprouvés par la nature de la crise, « notamment des entreprises qui n’auraient pas fait faillite dans une crise économique normale. »

Le secteur aérien, le tourisme, les arts de la culture ou les bars sont quelques exemples.

« Ça coûte moins cher de leur donner des compensations plutôt que d’essayer de viser très large pour soutenir toute l’économie», argue M. Laurin, persuadé qu’en revanche, les secteurs des services comme les manufacturiers se portent mieux malgré les prestations.

« La PCU était très efficace de mars à mai, mais à partir de juin, elle a retardé la relance de la croissance parce que les entreprises ont besoin de ces employés qui préfèrent rester à la maison », analyse l’économiste.

La crise après la crise

À l’arrivée des libéraux aux affaires, le Canada affichait sa meilleure courbe de croissance depuis 15 ans. Pourtant, même avec des excédents budgétaires record au niveau provincial, Ottawa réussissait à se faire quelques trous de trésorerie.

« Malgré les revenus, le gouvernement fédéral faisait des déficits, ce qui est inhabituel, très inhabituel en croissance », souligne Frédéric Laurin, saluant au passage l’idée de départ qui était de concéder de petits déficits pour avoir davantage d’investissements productifs.

Les écarts ont pris de l’ampleur. « C’est le meilleur moment pour s’endetter, mais reste que ça nous fait perdre des marges de manœuvre face à la crise », mentionne le chercheur.

Il redoute le schéma de la crise de l’endettement observée en Europe il y a 10 ans. La Grèce l’avait payé très cher avec une catastrophe économique sans pareil.

Quant aux croyances populaires selon lesquelles il y’a de l’argent qui dort dans les paradis fiscaux ou chez les géants du web, M. Laurin affirme que « la taxation des plus riches ne peut pas être tout le temps la réponse, ils finiront par mettre leur argent ailleurs. »