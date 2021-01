Nom d’un chien…

Ils s’appellent Charlie, Victor, Zoé, Léo, Sophie, etc. Non, ce ne sont pas les prénoms les plus populaires de 2020, mais plutôt ceux qu’on beugle à tue-tête lorsqu’on réclame la compagnie de nos meilleurs amis…

Le palmarès des noms les plus fréquents de nos chiens et chats, ça existe comme avec nos poupons? «Malheureusement, nous avons évidemment les noms des 50 000 animaux enregistrés chez nous, mais notre base de données ne permet pas de générer un classement automatique», explique Claudia Boisvert, coordonnatrice du développement philanthropique et adjointe à la direction à la SPA de la Mauricie.

Qu’à cela ne tienne, la consultation de la liste permet tout de même de dégager certaines tendances qui en disent long sur notre relation avec les animaux. «Les noms les plus courants des chiens sont souvent reliés à des films populaires où on les retrouve comme héros. Pour les chats, ce sont souvent des noms avec des Monsieur ou des Ti devant le nom», révèle Claudia Boisvert.

Ainsi, le fameux Saint-Bernard Beethoven; le super athlète Tobby; Milo, le Jack Russel du film »Le Masque »; Lucky ou Chance, le golden retriever de »Retour au bercail »; sont des classiques qui ne se démodent pas. «Monsieur le chat est très populaire chez les félins, mais on retrouve encore de nombreux Ti-Blanc, Ti-Gris, Tigrou et Ti-mine», poursuit Claudia Boisvert.

Le Québec n’a pas encore implanté une pratique qui a cours en France, celle de suggérer de donner un nom à son chien selon son année de naissance. Ainsi, il est recommandé en 2021 de baptiser les cabots français par un nom débutant par la lettre S. De cette façon, il est plus facile de déterminer l’âge de l’animal selon son nom: Rantanplan serait né quelque part en 2020 avec ce principe.

Lorsqu’elle institua cette règle au début des années 1970, la Société centrale canine de France avait du même coup supprimé les lettres K, Q, W, X, Y et Z, jugeant que la banque de noms était trop mince. Ainsi, les Whisky et Zoé qui ont la cote en Mauricie selon Claudia Boisvert seraient catalogués comme des minorités visibles chez leurs cousins de l’Hexagone…

Comme on le rappelait précédemment, Beethoven est souvent retenu comme nom pour un gros chien, mais peut-être parce qu’ils évoquent la grâce et l’agilité, les grands maîtres de la musique classique sont plus souvent associés à la race féline. «Chopin et Mozart reviennent souvent comme nom pour les chats», appuie Claudia Boisvert. Et allez savoir pourquoi, mais les propriétaires de pitbull ont un penchant pour Tyson du patronyme d’un célèbre boxeur pas toujours maître de ses émotions.

Quelquefois, les animalières de la SPA doivent elles-mêmes trouver des noms pour les animaux en pension. Les thématiques des fêtes sont alors une bonne source d’inspiration nous dit la coordonnatrice du développement philanthropique. Ne vous surprenez donc pas si votre nouvel ami adopté en décembre porte le nom d’un des neuf lutins du Père Noël: Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair et bien sûr Rudolph.

Enfin, si certains prénoms de personnes peuvent convenir relativement bien à un animal comme Roméo, Arthur ou bien César, il faut une certaine dose d’audace pour les baptiser Paul ou Gisèle, comme on peut le découvrir dans les registres de la SPA Mauricie.

Nom d’un chien, il y a des choses qui ne se font pas…