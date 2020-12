Noël victorien au Moulin seigneurial

Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac présentera l’activité «Noël victorien» le 19 décembre prochain.

De 13h30 à 15h30, les visiteurs pourront se balader dans les sentiers et se rendre à la boutique du Moulin pour découvrir et acheter diverses denrées typiques de l’époque victorienne, le tout au son d’une musique d’ambiance festive. Scones, clotted cream et wassail seront à l’honneur.

Toutes les mesures sanitaires seront mises en place pour assurer la sécurité du public lors de cette journée. Les visiteurs auront ainsi accès à la boutique du Moulin à raison d’un noyau familial à la fois. La désinfection des mains et le port du masque seront également requis pour entrer dans le bâtiment.