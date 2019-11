Noël s’installe au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap a dévoilé sa programmation du temps des Fêtes. Outre ses populaires jardins illuminés par Noël en Lumière, des spectacles d’Étienne Drapeau et du groupe Lost Fingers sont au menu, en plus du traditionnel Marché de Noël et d’un concours de… sucre à la crème!

Rendu possible grâce à la collaboration entre le Sanctuaire et le Centre d’action bénévole (CAB) du Rivage, le Marché de Noël lancera les festivités les 14 décembre (13h à 20h) et 15 décembre (11h à 18h).

«On a décidé d’écouter nos visiteurs qui ont exprimé avoir de la misère à se retrouver et à circuler l’an dernier avec 100 exposants. On a donc décidé de se limiter à 80 exposants», a expliqué Marc-André Pelletier, coordonnateur aux communications, marketing numérique, événements au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Ensuite, ce sera au tour de Noël en Lumière de s’installer du 21 décembre au 5 janvier.

«Noël en Lumière est une belle occasion de revenir sur la fête de Noël. C’est l’occasion parfaite pour les rencontres, pour fêter et pour se rassembler. On a eu 35 000 à 40 000 visiteurs depuis 2003», a commenté Pierre-Olivier Tremblay, recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

«Notre thème cette année, c’est l’Avenir est entre nos mains et à Noël, on reçoit la naissance de l’enfant Jésus à chaque année. Noël en Lumière va également signifier le début du 300e anniversaire du Petit Sanctuaire. C’est l’occasion parfaite de s’illuminer et se remettre la lumière dans le visage.»

En Musique

Le 62e Régiment d’artillerie de campagne de Shawinigan brisera la glace le 21 décembre en interprétant ses meilleurs succès du temps des Fêtes. Étienne Drapeau suivra avec son spectacle «Festif», présenté à la Basilique Notre-Dame-du-Cap dès 19h30, le 27 décembre. Le lendemain, une compétition du meilleur sucre à la crème se tiendra en après-midi. En soirée, ce sera autour des Lost Fingers de s’amener sur scène avec leur spectacle de Noël, à compter de 19h30.

«Étienne (Drapeau) a tellement hâte de venir ici qu’il comparait sa présence à celle d’un enfant dans un Toys « R » Us. Lost Fingers aussi nous fera vivre la magie de Noël avec «The Christmas Caravan». Pour notre concours de sucre à la crème, nous allons faire appel à une juge en chef avec nul autre que Sœur Angèle qui sera avec nous», a souligné M. Pelletier.

Les Petits chanteurs de Trois-Rivières assureront les célébrations de la messe de Noël, le 24 décembre, tandis que formation traditionnelle La croisée d’antan aura le mandat de clore 2019 en beauté lors de la veillée du jour de l’An, le 31 décembre, au sous-sol de la Basilique.

«Le 29 décembre, ce sera une journée consacrée aux familles. La Ligue des héros organisera un spectacle sur la scène extérieure de l’esplanade, devant la Basilique. Ils resteront des nôtres pendant tout l’après-midi pour offrir des cadeaux aux enfants», conclut M. Pelletier. «Plusieurs jeux et activités seront également du programme.»

Le passeport est déjà en vente au coût de 30$ pour l’ensemble de l’événement. Il est disponible à la réception du Sanctuaire, ainsi que sur le site http://lepointedevente.com/. Le billet à la porte les soirs de spectacles sera au coût de 20$ et le billet journalier coûtera 5$. L’accès à l’atelier culinaire de Sœur Angèle est fixé à 5$.

Les billets pour la veillée souper-spectacle du jour de l’An sont en vente au coût de 30$. Aux intéressés, vous devez vous inscrire à la réception du Sanctuaire au 819-374-2441 (Poste 0).