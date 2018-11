Noël en Lumière: QW4RTZ et Kaïn se joignent à la fête

Crédit photo : Photo Archives

Noël en Lumière a pris la décision de s’associer au FestiVoix cette année. Voilà une brillante idée! Après les annonces d’Isabelle Boulay et Jean-Pierre Ferland à la mi-octobre, voilà que le groupe trifluvien QW4RTZ, ainsi que le populaire band Kaïn, s’ajoutent aux festivités.

Le FestiVoix a également pensé une toute nouvelle zone familiale. QW4RTZ montrera sur scène le 30 décembre, tandis que Kaïn suivra le 31 décembre.

«C’était un plaisir pour nous d’imaginer la zone familiale extérieure sur le bord du fleuve, incluant un grand labyrinthe à base de lumières. Il y aura une zone parcours sportif avec obstacles et une zone cinéma plein air. Pour ce qui est des jardins illuminés (créés en collaboration avec Audi-C), on a voulu garder l’essentiel tout en mettant en valeur les sculptures», confie Thomas Grégoire, directeur du FestiVoix de Trois-Rivières.

«Pour ce qui est du Sanctuaire, on voulait des spectacles extérieurs devant le Sanctuaire et on les a placés tôt, soit à 19h, dans le but d’accueillir les familles. Avec QW4RTZ et Kaïn, on s’attend vraiment à deux belles soirées de fêtes. Même chose du côté du Petit Sanctuaire intérieur avec Mélissa Bédard (Star Académie) et Fabiola Toupin, entre autres.»

Noël en Lumière aura lieu du 21 décembre au 6 janvier prochain au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il y aura également un espace familial à l’intérieur, soit au sous-sol de la basilique, dans lequel seront présentés des contes, des jeux et des bricolages dans le but de captiver les petits et les jeunes. L’exposition Splendeurs des miniatures sera revisitée, incluant de nouvelles maquettes et des sculptures de Mega Bloks.

De plus, les œuvres de l’artiste peintre Myriam Ménard seront également exposées. Une crèche vivante sera présentée les fins de semaine dans l’espace familial intérieur. Le traditionnel Marché de Noël, offert gratuitement, se tiendra les 15 et 16 décembre, de 13h à 20h.

«Une bougie pour un ami s’était avérée un beau succès l’an dernier et sera de nouveau offert dans l’espace familial intérieur les fins de semaine. Autant les enfants que les adultes pourront poser un geste de reconnaissance et de gratitude en mémoire d’un être cher durant toute la durée de Noël en Lumière», a confirmé Sylvain-Alexandre Lacas, coordonnateur des grands évènements au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Concerts au Petit Sanctuaire

Mélissa Bédard y sera avec son concert piano voix «Ma liste de Noël» le samedi 22 décembre, à 19h. Le lendemain, ce sera au tour de la Trifluvienne Fabiola Toupin de présenter un concert unique «Quand décembre revient» qu’elle a créé spécialement pour Noël en Lumière. S’en suivra le duo de musiciens originaires de la Mauricie, Les Frères Bélanger, le samedi 5 janvier. La programmation du Petit Sanctuaire se terminera le dimanche 6 janvier avec le spectacle Paroles de feu, judicieux récital de grands textes du répertoire sacré avec Sylvain-Alexandre Lacas, acteur et ses invités.

«Nous sommes heureux de cette programmation qui rejoindra davantage les familles. C’était l’un des objectifs que nous nous étions fixés lors de nos rencontres préparatoires avec le FestiVoix. Nous pensons que les activités proposées sauront plaire à ce public», a pour sa part témoigné Mgr Pierre-Olivier Tremblay, recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Passeport

L’événement est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Le passeport de Noël en Lumière est en prévente au coût de 10$ (tx. incl.) et donne un accès illimité à l’ensemble des sites et des activités proposées durant la période du 21 décembre au 6 janvier. Il est en prévente jusqu’au 16 décembre inclusivement chez les épiciers MÉTRO de Trois-Rivières et du Cap-de-la-Madeleine, au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et en ligne.

L’accès journalier est disponible au coût de 5$ et est actuellement disponible au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et sur www.noelenlumiere.com. Le passeport et le billet journalier donnent accès à toute la programmation régulière et Noël en lumière. Les célébrations religieuses sont toujours gratuites.

La programmation complète de Noël en Lumière est disponible en ligne.

_____________________________

Boulay et Ferland

Rappelons qu’Isabelle Boulay et Jean-Pierre Ferland se produiront dans la Basilique les 14 et 20 décembre, à 20h respectivement, au coût de 45$ (tx. incl.). Les billets sont en vente au Sanctuaire et en ligne.

Célébrations et moments d’intériorité

Une célébration spéciale pour les familles aura lieu à 16h, le 24 décembre, au sous-sol de la Basilique. Ce même jour, le Chœur du Sanctuaire accompagnera la messe de 21h30, toujours à la Basilique. La messe à minuit sera solennelle avec l’apport, notamment, des Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap. Les soirées Paix en lumière réjouiront le cœur et l’esprit des gens par des chants inspirés de la grande tradition de Taizé en France, les 21 et 29 décembre, ainsi que le 4 janvier, à la Chapelle de la Paix.