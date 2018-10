Noël en Lumière: deux spectacles d’envergure et une association avec le FestiVoix

TOURISME. Le FestiVoix de Trois-Rivières est devenu partenaire exécutif en vue de la 16e édition de Noël en Lumière, important évènement du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Isabelle Boulay et Jean-Pierre Ferland ont également accepté d’y participer.

Le recteur Mgr Pierre-Olivier Tremblay s’est dit fier que Noël en Lumière, qui aura lieu du 21 décembre au 6 janvier, s’associe avec le FestiVoix. «On avait apporté plusieurs nouveautés pour la 15e édition alors on a décidé de continuer en ce sens. Nous sommes en période de transition au Sanctuaire et notre mission régionale est de faire vivre de grands évènements. C’est pour ça que nous allons chercher des partenaires et on est très heureux de se tourner vers le FestiVoix qui est reconnu pour la qualité de ses organisations et en chansons.»

«Pour nous aussi il était fondamental de travailler avec le Sanctuaire et c’est toujours magique de travailler sur Noël. Qui n’aurait pas envie de travailler sur Noël?», ajoute Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières. «On partage les mêmes valeurs et c’est notre métier de faire découvrir de nouvelles choses aux gens.»

Pour l’édition 2018, Isabelle Boulay et Jean-Pierre Ferland ont accepté l’invitation de chanter à la Basilique Notre-Dame-du-Cap. La chanteuse de renom offrira une rare représentation en formule piano et voix le 14 décembre, à 20h. Quant à monsieur Ferland, il ira avec ses plus grands succès qui font de lui une véritable légende vivante le 20 décembre, à 20h.

«Le Sanctuaire est un lieu de rencontres où on fait vivre des expériences alors on est fier de recevoir ces deux icônes de la chanson», confie pour sa part Sylvain-Alexandre Lacas, directeur de la mission au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. «Isabelle (Boulay) est une star internationale qui a raflé sept fois le Félix de l’Interprète féminine de l’année et Jean-Pierre (Ferland) est un homme à la carrière immense. Ce géant de la chanson compte 30 albums et 450 chansons à son actif.»

Les billets sont déjà en vente au coût de 45$ (taxes incluses). Vous pouvez vous en procurer au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap ou encore sur le site web de Noël en lumière (frais de service et d’administration applicables).

Le marché de Noël s’agrandit

Le marché de Noël prendra de l’ampleur cette année, passant d’une trentaine de kiosques à près d’une centaine. Il s’installera au sous-sol de la Basilique les 15 et 16 décembre prochain, entre 13h et 20h. À l’extérieur, une douzaine de maisonnettes de bois seront de retour avec leurs artisans face à la Basilique.

Noël en Lumière aura lieu du 21 décembre au 6 janvier prochain. Jardins illuminés, activités familiales, spectacles et célébrations pendant 17 jours sont au menu. La programmation complète sera dévoilée dans quelques semaines.

D’ailleurs, le passeport de Noël en Lumière est déjà en prévente au coût de 10$ (taxes incluses) jusqu’au 16 décembre au Sanctuaire et sur le site web de Noël en lumière.