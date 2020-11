Noël en lumière de retour avec sa 18e édition

Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap a confirmé la tenue de l’événement «Noël en lumière». Pandémie oblige, la programmation de l’événement nécessitera créativité et ajustements. Pour cette édition, l’événement sera gratuit, mais les visiteurs seront invités à une contribution volontaire.

À partir du 13 décembre jusqu’au 3 janvier, les jardins illuminés pourront accueillir les visiteurs de 16h à 21h. En plus de pouvoir déambuler dans les jardins, il sera possible de s’arrêter pour un temps de silence ou l’allumage d’une chandelle au Petit sanctuaire, édifice historique célébrant cette année les 300 ans de son inauguration.

«Il nous a semblé important d’offrir cet événement gratuitement cette année puisqu’il y aura peu d’activités durant les Fêtes et que les gens ont besoin de calme et de paix en cette période difficile de pandémie. On voulait leur apporter un petit bonheur», a commenté Martin Yelle, directeur de la mission du Sanctuaire.

«Les visiteurs n’auront pas de trajet à suivre en particulier, car nos allées sont larges et il est facile de conserver un deux mètres de distance. On demande tout simplement de respecter les mesures de distanciation physique et d’éviter tous rassemblements.»

La boutique du Sanctuaire, située au centre de services, fera place à toutes sortes de nouveautés telles des pâtés congelés préparés dans les cuisines du Sanctuaire, une grande sélection d’articles de Noël, des produits du terroir, des fromages de l’Abbaye St-Benoît-du-Lac, sans compter les nombreux articles de créateurs québécois.

Spectacles virtuels

Une programmation de spectacles sera réalisée via les médias sociaux. Ne pouvant pas permettre les rassemblements pour les spectacles, des prestations d’Olivier Fillion et des musiciens de l’ensemble Claude-Gervaise (musique du temps de la Nouvelle-France) seront présentées via la page Facebook et la chaîne YouTube du Sanctuaire tout au long de la période des Fêtes. La présentation d’un nouvel orgue à tuyaux dans le chœur de la Basilique sera également rendue possible par une prestation virtuelle de l’organiste titulaire et d’une production du Concours international d’orgue du Canada dans les premiers jours de 2021.

De plus, la participation aux populaires messes de Noël du 24 décembre en soirée sera limitée à un nombre de 25 personnes par lieux de culte. Les messes auront lieu à la basilique, mais seront rediffusées dans trois autres chapelles permettant un total de 100 participants par célébration répartis dans quatre lieux. Pour pouvoir participer à l’une des six messes de Noël, vous devrez réserver votre place à l’avance en téléphonant à la réception du Sanctuaire au 819-374-2441 (Poste 0), ou en remplissant le formulaire en ligne disponible sur le site www.sanctuaire-ndc.ca.