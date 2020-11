Noël du Pauvre: «Les besoins sont exacerbés cette année»

Le Téléthon du Noël du Pauvre aura lieu comme prévu le 27 novembre dès 17h. Toutefois, pandémie oblige, c’est dans une formule renouvelée et sans public que sera présenté l’événement.

«Il y a tellement de choses qui changent cette année. Beaucoup d’événements ont dû être annulés, mais on est là. La pandémie ne nous empêchera pas d’aider les gens de notre région. La mission du Téléthon du Noël du Pauvre est d’autant plus importante que les besoins sont exacerbés cette année. Les besoins sont criants», souligne Sophie Bernier, animatrice du Téléthon du Noël du Pauvre.

Pour l’occasion, Olymbec prête un immense local à l’équipe de Radio-Canada pour permettre la présentation du Téléthon. À l’animation, Sophie Bernier sera entourée de ses collègues Marie-Claude Julien, Barbara Leroux et Jean-Philippe Nadeau.

Plusieurs artistes seront au rendez-vous : Elvis Lajoie, Catherine Laurin et Guillaume Marchand, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, Roxane Bruneau, Steve Hill, Brigitte Boisjoli, Dumas, QW4RTZ, 2Frères et Fred Pellerin.

«Ça nous fera du bien de sentir déferler cette vague de bonheur et de soutien», ajoute Sophie Bernier.

«Depuis tout jeune, mon père m’a inculqué que quand tu es privilégié dans la vie, il faut redonner. C’est encore plus nécessaire en cette année de crise. C’est l’année par excellence pour donner. Finissons l’année en bonté en donnant des sous à ceux qui sont dans le besoin», invite Martin Leblanc, président d’honneur de la 62e édition du Noël du Pauvre.

L’événement sera diffusé en direct sur les différentes plateformes de Radio-Canada, soit à la télévision, à la radio, en Facebook Live sur la page d’ICI Mauricie-Centre-du-Québec et sur le site Web au radio-canada.ca/mauricie.

Pour faire un don : www.lenoeldupauvre.com/don-en-ligne.