Noël du Pauvre: la 62e campagne est lancée!

Le Noël du Pauvre a lancé, dimanche, sa 62e campagne aux quatre coins de la région. L’objectif de cette campagne demeure toujours le même : venir en aide au plus grand nombre de démunis de la Mauricie.

Le traditionnel Téléthon Le Noël du Pauvre aura lieu le 27 novembre dès 17h à la salle J.-Antonio-Thompson. La présidence d’honneur du téléthon a été confiée à Martin Leblanc, Associé de la firme de comptables Mallette.

Martin Leblanc est très impliqué et engagé dans sa communauté. Il est membre du comité Investissement-FLI (Fonds local d’investissement) de IDÉTR (Innovation et Développement économique de Trois-Rivières) depuis 2007, administrateur et trésorier de la Fondation le Grand Chemin (centre dédié au traitement de la toxicomanie et la cyberdépendance pour adolescents) depuis 2013 et président du conseil d’administration du Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières (Son Alma Mater) depuis 2002.

Des activités pré-téléthon sont organisées dans les différents secteurs et la population est chaleureusement invitée à y participer. Les formulaires de demande d’aide seront bientôt disponibles dans les différents secteurs.

Le Téléthon Le Noël du Pauvre permet de venir en aide à plus de 4500 personnes. Chaque dollar versé au Noël du Pauvre, 0,92$ retournent directement en dons pour les personnes plus démunies, dans chacun des secteurs où le don est fait.