Noël du Pauvre: Dominic Fugère à la présidence d’honneur

Le Noël du Pauvre a confié la présidence d’honneur de sa 61e Campagne à Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières.

L’objectif de cette 61e campagne demeure toujours le même: venir en aide au plus grand nombre de démunis de la région. Pour chaque dollar versé au Noël du Pauvre, 0,92$ retournent directement en dons pour les personnes plus démunies, dans chacun des secteurs où le don est fait.

Le téléthon aura lieu le 29 novembre à compter de 17h en direct de la salle J.-Antonio-Thompson et sera diffusé en direct sur les ondes de Radio-Canada Mauricie. Des activités pré-téléthon sont aussi organisées dans les différents secteurs et la population est chaleureusement invitée à y participer.

Encore cette année, plus de 2000 bénévoles mettront l’épaule à la roue pour offrir un beau Noël à des familles de la région dans le besoin. Annuellement, le Noël du Pauvre vient en aide à plus de 4650 familles de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Pour plus d’information ou pour faire des dons en ligne : lenoeldupauvre.com.