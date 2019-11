Noël du Pauvre: Bleu Jeans Bleu et France d’Amour seront du Téléthon

Le 61e Téléthon du Noël du Pauvre se déroulera le 29 novembre dès 17h en direct de la salle J.-Antonio-Thompson.

Une brochette d’artistes se mobilise, encore une fois cette année, pour la cause. On verra notamment des prestations de Bleu Jeans Bleu, Nathalie Simard, France D’Amour, Martin Deschamps, Rick Pagano, De Temps Antan, Arthur L’Aventurier et plusieurs autres.

Plusieurs artistes de la région seront aussi en vedette, dont les Trifluviennes arrivent en ville (Fabiola Toupin, Manon Brunet et Julie Massicotte), Elvis Lajoie, QW4RTZ, Cindy Bédard, Martin Fontaine et les artistes du Memphis Cabaret, ainsi que plusieurs chorales de la Mauricie.

Sophie Bernier revient à la barre du Téléthon. Cette année, elle sera accompagnée de Luc Fournier, auteur et journaliste à RDS, Pascal Lévesque, chroniqueuse à Radio-Canada, ainsi que Marc Fournier, le fameux Yves Jacob de District 31, à la coanimation, jusqu’à minuit.

«Le Téléthon me tient fondamentalement à cœur. Dans la région, tout le monde a une histoire avec le Téléthon. Et avec tous les artistes qui ont confirmé leur présence, je pense que ce sera un beau spectacle», souligne Sophie Bernier.

Durant la soirée, Radio-Canada Mauricie, qui diffusera le spectacle en direct sur ses ondes, ira à la rencontre des élèves du Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières et de l’école secondaire L’Escale de Louiseville, ainsi qu’aux quatre coins de la région où se tiendront des activités de collecte de fonds durant la soirée.

C’est le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère, qui a accepté la présidence d’honneur de ce rendez-vous annuel. «Je suis très honoré de pouvoir m’engager au sein du Noël du Pauvre. Dans notre région, les gens sont tissés serré. De notre côté au Grand Prix, on va poursuivre la tradition de la collecte aux coins des rues. J’ai hâte au 29 novembre pour répondre aux appels de générosité de la population», témoigne-t-il.

Le dernier Téléthon du Noël du Pauvre avait permis s’amasser un montant record de 611 523$, ce qui a permis de venir en aide à 4650 familles démunies de la Mauricie à l’approche des Fêtes. Comme l’événement est présenté une semaine plus tôt qu’à l’habitude cette année, toute l’équipe du Noël du Pauvre travaille d’arrache-pied, ces jours-ci, pour solliciter des dons.

«C’est aussi un défi de suivre une édition anniversaire comme le 60e, l’an dernier. Quand c’est une édition anniversaire, ça frappe l’imaginaire et des gens qui ne donnaient pas normalement veulent contribuer. Cette année, c’est de les relancer et de créer de nouveaux canaux pour obtenir de nouveaux revenus afin d’aider un maximum de gens dans la région, explique Pierre Normand, président du Noël du Pauvre. On voit qu’il y a un attachement profond envers le Téléthon. C’est dans l’ADN des gens. On a grandi avec le Noël du Pauvre. Spontanément, on l’attend comme on a hâte de faire le sapin à la maison.»

Déjà, les activités pré-Téléthon vont bon train et la vente des billets pour les nombreux soupers-bénéfices se déroule bien. «La répartition des événements est bien disposée, de sorte que ça stimule la participation des gens», ajoute M. Normand.

Si le travail en amont amène plus de pression que par les années passées, la semaine supplémentaire suivant le Téléthon s’avérera bénéfique pour toute l’organisation, puisque ça laisse un peu plus de temps pour amasser l’argent et en assurer la distribution aux familles défavorisées de la région avant les Fêtes.

Il est déjà possible de faire un don au Noël du Pauvre au www.dons.lenoeldupauvre.com. Le 29 novembre, des collectes aux coins des rues se tiendront sur l’ensemble du territoire pour solliciter la générosité des gens. Des dons pourront aussi être faits à l’entrée de la salle Thompson où les gens sont invités à venir assister gratuitement au spectacle, dans les commerces qui disposent d’une tirelire identifiée au Noël du Pauvre, ainsi que par téléphone le soir même du Téléthon.