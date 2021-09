Noël du Pauvre: 63 ans de générosité

L’organisation du -Noël du -Pauvre a officiellement lancé sa campagne. Le 63e téléthon sera de retour à la salle J.-Antonio-Thompson le 26 novembre dès 17 h et sera diffusé sur les ondes de Radio-Canada.

Rappelons que l’an dernier, c’est un montant record de 705 810 $ qui a pu être amassé grâce à l’immense générosité de la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec dans une formule plus sobre et sans spectateurs. Ce sont plus de 4500 familles qui ont bénéficié des dons amassés lors de la campagne.

Cette année, la présidence d’honneur de la campagne du Noël du Pauvre a été confiée à Johanne Hinse, vice-présidente Programmation et Relations avec les communautés chez Cogeco Connexion. En plus de ses implications professionnelles, Mme Hinse est aussi impliquée dans plusieurs conseils d’administration dont celui de la Fédération des chambres de commerce du Québec, de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, de l’Association Marketing Québec, de la Fondation RSTR, et du Collège St-Bernard de Drummondville.

« Redonner à la communauté fait partie de l’ADN de Cogeco et c’est pourquoi l’entreprise s’est impliquée dans la mise sur pied du Noël du Pauvre en 1959. Mon implication en tant que présidente d’honneur était donc toute naturelle et je me sens privilégiée que l’organisation ait pensé à moi cette année », souligne la présidente d’honneur.

Des activités prétéléthon sont organisées dans les différents secteurs et la population est invitée à y participer. Encore cette année, plus de 2000 bénévoles mettront l’épaule à la roue.

On peut déjà faire des dons en ligne au www.lenoeldupauvre.com. La liste des activités prétéléthon des différents secteurs et les dates et endroits pour les demandes d’aide s’y retrouvent également.