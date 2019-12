Nissan Sentra 2020 – Les gens heureux n’ont pas d’histoire

Malibu- Californie. Pourquoi ouvrir un texte sur une citation de Léon Tolstoï ? Parce que cette citation représente très bien ce qu’est la nouvelle Sentra. On dit que les gens heureux n’ont pas vécu de moments marquants dans leur vie, n’ont pas de souvenirs ou d’événements exceptionnels à raconter. Cela ne veut pas dire que ces gens n’ont pas eu une belle vie, c’est simplement que la vie qui se déroule comme un long fleuve tranquille ne fait pas la manchette, mais vaut tout de même la peine d’être vécue. La nouvelle Sentra n’offre rien d’exceptionnel, mais c’est la meilleure cuvée à ce jour.

Design 8,5/10

Même si la Sentra n’a pas connu une carrière aussi florissante que la Corolla, elle s’est quand même écoulée à plus de six millions d’exemplaires depuis ses débuts en 1982. Cette 8e génération représente un modèle qui a maintenant atteint sa pleine maturité et il s’agit du modèle de Sentra le plus abouti. La plateforme est nouvelle et les proportions sont plus généreuses. Elle est quelques centimètres plus basse et plus large pour mieux faire sentir sa présence. La calandre V-motion qui défini maintenant tous les modèles de la famille obtient la place d’honneur à l’avant avec les phares à DEL plus mince. On note des arêtes sur le capot qui ajoute un style plus sportif. La ligne de toit est plus basse, on retrouve un petit aileron discret à l’arrière et des rétroviseurs peints en noir. Les roues vont de 16 à 18 pouces sur les modèles haut de gamme. Finalement, la gamme de couleurs sort des sentiers battus avec : Bleu électrique métallisé, Gris fusil métallisé, noir, blanc Aspen et bourgogne. Rendue populaire dans d’autres modèles Nissan comme LEAF et Kicks, la Sentra 2020 offrira également des combinaisons de peinture extérieure bicolores, notamment Noir / Gris, Noir / Blanc et Noir / Orange Metallique (nos photos). De manière objective, c’est la plus jolie Sentra à ce jour.

Sécurité 7.5/10

Des technologies avancées de sécurité et d’aide à la conduite sont désormais disponibles dans toute la gamme de berlines de Nissan et la nouvelle Sentra ne fait pas exception. Il faudra toutefois choisir des versions mieux équipées pour bénéficier de certains équipements. Le Nissan Safety Shield 360, une suite de six systèmes avancés d’aide à la conduite, est de série sur tous les modèles. Le bouclier de sécurité 360 comprend le freinage d’urgence intelligent avec détection des piétons, l’avertissement d’angle mort (BSW), l’alerte de trafic transversal arrière (RCTA), l’alerte de franchissement de ligne (LDW), l’assistance aux feux de route (HBA) et le freinage d’urgence intelligent arrière (RIEB). Également de série, l’alerte de porte arrière (RDA), 10 coussins gonflables supplémentaires et la vigilance intelligente du conducteur (I-DA).

Caractéristiques 8/10

Pour 2020, la Sentra est livrable en cinq versions : S, S Plus, SV, SR et SR Premium. La version S comprend des roues en acier de 16 pouces avec enjoliveurs, le système Nissan 360 Safety shield avec alerte de porte arrière, entrée sans clé passive et boîte manuelle à six rapports. La Sentra S Plus ajoute une transmission Xtronic (CVT), des rétroviseurs extérieurs chauffants et des sièges avant chauffants. La Sentra SV offre des jantes en alliage d’aluminium de 16 pouces, NissanConnect avec Apple CarPlay et Android Auto, un écran couleur de 8 pouces avec contrôle multi-touch, système audio à 6 haut-parleurs, démarrage à distance du moteur et climatisation automatique à deux zones,

La Sentra SR comprend des roues en alliage d’aluminium de 18 pouces, un toit ouvrant coulissant à commande électrique, une calandre V-motion en chrome foncé, des phares à DEL avec feux de jour à DEL, des phares antibrouillard à DEL, un intérieur en tissu sport avec des surpiqûres orange , becquet arrière et extensions de bas de caisse latéraux. La SR Premium comprend des phares à DEL à lentille fine avec design Signature; Intelligent Around View Monitor® (I-AVM); sièges en similicuir; rétroviseur à atténuation automatique, siège du conducteur à 6 réglages électriques avec soutien lombaire à 2 réglages électriques, pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés, système audio Bose Premium à 8 haut-parleurs.

Convivialité 8/10

Difficile de juger des modèles de base, car Nissan avait mis à notre disposition uniquement les modèles SR Premium bien équipés. Mais nous dirons que ce sont les Sentra les plus confortables de l’histoire et Nissan a eu le souci du détail. Que ce soit pour les accents d’aluminium dans l’habitacle, les commandes intuitives qui tombent sous la main au volant qui offre une bonne prise en main, on se sent rapidement à l’aise. La SR Premium offre aussi des sièges en similicuir avec coutures contrastantes qui ajoute un niveau de raffinement qui est nouveau dans ce modèle. En plus du similicuir, la nouvelle Sentra dispose désormais des sièges avant Zero Gravity pour un meilleur confort.

Habitabilité 8/10

Tout en demeurant une voiture compacte, la Sentra a gagné quelques centimètres pour offrir un espace de vie supplémentaire aux passagers. Les voies sont plus larges de 5 cm et la hauteur est supérieure de 5,5 cm. Vous avez donc plus de place pour les genoux à l’arrière et la tête. Vous trouverez difficilement de l’espace pour cinq passagers, mais quatre adultes seront à l’aise. Le coffre offre un espace qui se situe dans la bonne moyenne pour le segment. Et les portières s’ouvrant assez largement pour permettre d’entrer et de sortir sans encombre.

Confort 8/10

Deux aspects positifs sont à noter en prenant place à bord : le silence de roulement et le confort des sièges. La circulation et le bruit du vent ont été réduits grâce à une meilleure étanchéité des portes et des fenêtres, une étanchéité de la carrosserie et une utilisation accrue de matériaux acoustiques pour une conduite plus silencieuse. Nissan également étendu son offre des sièges zéro gravité pour l’inclure dans la nouvelle Sentra. Ces deux additions donnent à elles seules une approche plus hait de gamme au produit. Les passagers sont mieux isolés des bruits de la route. D’autres caractéristiques comme les sièges avant chauffants et les rétroviseurs extérieurs chauffants sont essentielles pour le confort par temps froid, et disponible de série sur le modèle S Plus (Xtronic) et au-dessus. La Sentra propose également des technologies d’aide à la conduite telles que le régulateur de vitesse intelligent (ICC) et le moniteur intelligent Around View® (I-AVM) disponibles pour une conduite plus sûre.

Puissance 7/10

Le vétuste moteur 4 cylindres de 1,8 litre a laissé sa place à un nouveau moteur 2 litres. Enfin, pas tout à fait nouveau. On retrouve ce moteur dans d’autres produits Nissan comme le Qashqai. Il offre dans le Sentra 149 chevaux et 146 lb-pi de couple contre 124 chevaux et 125 lb-pi pour l’ancien moteur de base. Les amateurs de boîtes manuelles seront heureux d’apprendre que le Canada continue d’offrir un modèle à trois pédales, mais seulement dans la version de base S. Nous n’avons jamais été des amateurs de boîte CVT qui demandent un long moment avant d’entrer en action après avoir sollicité l’accélérateur et font crier le moteur dans une cacophonie de bruit disgracieux. Nissan n’a pas encore beaucoup évolué. Face à certains concurrents à ce chapitre, les boîtes CVT ne sont toujours pas agréables à utiliser. Il faut avoir le pied léger pour ne pas trop faire souffrir ses tympans.

Agrément de conduite 8/10

La dynamique de conduite s’est améliorée grâce à une nouvelle suspension arrière indépendante assortie à une suspension avant à jambes de force McPherson avec amortisseurs bitubes. Une nouvelle direction assistée électrique à double pignon à crémaillère (DP-EPS), une première pour Sentra, améliore la sensation et la maniabilité de la direction, tandis que les freins à disque ventilé aux 4 roues de notre modèle SR réagissent bien. Le cumul de tous ces changements et une maniabilité, une stabilité et un confort de conduite améliorés, procurent un plus grand sentiment de confiance et de contrôle du conducteur. Le silence de roulement et le confort apportent une touche de voiture plus haut de gamme qui rend les plus longs trajets agréables.

Économie de carburant 8/5/10

Si la transmission CVT n’est pas un exemple de plaisir au volant, elle offre toutefois une excellente économie de carburant. Vous allez obtenir une économie évaluée à 8,0 L/100 km en ville / 6,0 sur route / 7,1. Si la boîte manuelle est plus agréable à utiliser, il faudra payer un peu le prix à la pompe avec une moyenne de 9,4 L/100 km en ville, 6,4 sur la route et une moyenne 8,0.

Valeur 8/10

Même si Nissan n’a pas encore annoncé les prix de sa nouvelle Nissan qui arrive en février 2020 en concession. Ce prix sera proche de modèles comme la Mazda 3, la Toyota Corolla ou l’Élantra de Hyundai. Le prix en devise américaine de notre modèle SR Premium tout équipé était de 25 300 $

Conclusion 8/10

Cette Sentra 2020 est le meilleur modèle de la famille à ce jour. Même si elle n’excelle en rien, elle n’a pas non plus de grands défauts. Et, pour citer à nouveau Tolstoï: la beauté ne fait pas l’amour, mais l’amour fait la beauté. Cette Sentra gagne à être connue, vous allez davantage l’apprécier.

Fiche technique

Concurrence

Honda Civic, Hyundai Elantra / Elantra GT, Kia Forte, Mazda3, Subaru Impreza, Toyota Corolla / HB, Volkswagen Golf / Jetta

Modèle à l’essai

Nissan Sentra 2020 SR Premium

Prix de base

n/d

Options

n/d

Prix du modèle à l’essai

n/d

Configuration moteur

I4 2,0 litres

Puissance

149 chevaux

Couple

146 lb-pi

Forces

Silence de roulement

Excellente économie d’essence

Disponibilité d’une boîte manuelle

Faiblesses

Boîte CVT qui demande encore du travail

Bonne en tout, excellente en rien

Quelques chevaux de plus au moteur seraient les bienvenu

