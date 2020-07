NIssan Rogue 2021 – Nouvelle image

Le Nissan Rogue est populaire au Québec. Il se place au troisième rang derrière le Honda CR-V et le Toyota RAV4 au chapitre des ventes. Nissan a été très agressif pour se faire une place sur le marché en accordant du financement avantageux et des rabais à l’achat. Mis la présente génération du Rogue avait atteint sa limite et soyons franc, la qualité générale du produit n’était pas toujours au rendez-vous.

Allure plus moderne

Pour 2021, le Rogue fait peau neuve avec une approche rajeunie. Malgré une allure plus imposante, le châssis a été raccourci de 38 mm et abaissé de 50 mm. La calandre V-Motion qui devient la nouvelle signature de tous les produits Nissan offre plus de présence qui est aussi accompagnée de phares sur deux étages avec les clignotants sur le dessus et les lumières aux DEL en dessous.

Meilleure finition

Nissan a fait un effort consommé pour améliorer la qualité perçue dans l’habitacle. Il y a aussi une liste d’équipement de série plus complète qui va du volant aux sièges avant chauffants ( arrière chauffant sur la version SV). Des sièges zéro gravité pour un meilleur confort maintenant à l’avant et à l’arrière. La technologie NissanConnect avec Apple CarPlay et Android Auto offerte de série avec système téléphonique mains libres Bluetooth et un assistant de composition de messages texte mains libres. Vous avez aussi pour la première fois en option un afficheur tête haute dans les modèles haut de gamme.

Moteur de l’Altima

Sous le capot réside toujours un moteur 4 cylindres mais, ce n’est pas le même que l’ancien Rogue. Nissan a repris le moteur de l’Altima un peu plus puissant à 181 chevaux avec autant de couple. C’est donc 11 chevaux de plus et 6 lb-pi. Malheureusement, c’est encore et toujours la boîte CVT qui gère le tout. Nous n’avons pas encore eu l’Occasion de rouleur ce nouveau Rogue (ce qui ne devrait pas tarder), mais les boîtes CVT de Nissan ne sont pas des exemples dans le genre. Sur les versions à roues motrices avant on peut appuyer sur un bouton pour alterner entre trois modes de conduite : Sport, Normal et Eco. Les versions à traction intégrale proposent pour leur part cinq modes de conduite – Hors route, Neige, Normal, Eco et Sport –, lesquels s’actionnent au moyen d’un sélecteur intégré à la console centrale. Offert en option, le système de traction intégrale intelligent amélioré comprend un nouveau mécanisme d’embrayage électro-hydraulique qui contrôle le couple avec précision et rapidité en anticipant le glissement des roues avant, pour mieux distribuer le couple à l’arrière. Pour compléter cette conduite plus inspirée, Nissan offre en option un nouveau système d’assistance Pro-Pilot qui fonctionne de pair avec le système de navigation. Il permet d’analyser les données de navigation pour ralentir le véhicule à l’approche des courbes et des jonctions sur autoroute de même qu’à l’approche des sorties.

