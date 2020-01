Nissan Leaf 2019 vs Volkswagen e-golf 2019

Le Québec est le sixième marché mondial au chapitre de l’importance des véhicules électriques dans le parc automobile avec un ratio qui est maintenant à 6,36 % et continue de grimper. La Norvège est loin devant tout le monde avec un ratio de 47 % et l’Islande est deuxième à un peu plus de 10,8 % suivi de la Californie (7,8 %), la Suède (7,4%) et les Pays-Bas (7,0). Selon l’AVEQ, il y a un peu plus de 66 000 véhicules électriques sur la route au Québec en ce moment. Une des préoccupations majeures demeure encore le prix. Outre l’achat d’un modèle d’occasion, les modèles neufs sont plus dispendieux. Nous avons choisi deux modèles plus abordables pour notre comparatif.

Nissan Leaf

La Leaf est la pionnière dans le monde des VE et la plus vendue dans le monde. Son autonomie qui n’était pas remise en question à ses débuts a lentement fait place à des modèles plus performants et Nissan a dû réagir avec un modèle Leaf plus pour rattraper son retard, mais pour certains acheteurs, la version de base peut suffire à leurs besoins. Le modèle d’entrée de gamme promet tout de même 240 km d’autonomie (environ 360 pour la Leaf +) et l’ajout du nouveau système d’alerte de porte arrière pour 2019. Il rappelle au conducteur de vérifier si les places arrière sont vides. La Leaf est toujours proposée dans les versions S, SV et SL. Les prix ont augmenté, cependant.

Toutes les versions offrent le même moteur électrique qui fournit 147 chevaux et 236 lb-pi de couple. Il n’y a pas de transmission en soi. Cette Leaf de deuxième génération a introduit un système de conduite à une pédale qui utilise le freinage par récupération de la voiture pour effectuer la plus grande partie du travail, réduisant ainsi l’usure des freins.

Les caractéristiques de la version S de base comprennent des roues en acier de 16 pouces avec enjoliveurs. Il existe également des phares à DEL automatiques, des rétroviseurs extérieurs chauffants et des feux de jour à DEL. Le système d’entrée sans clé passive est également inclus, ainsi que la climatisation automatique, les sièges avant et arrière chauffants, les réglages du siège du conducteur et du passager avant à quatre directions, le rembourrage en tissu et le volant chauffant garni de cuir. Vous obtenez aussi une chaîne stéréo à quatre haut-parleurs avec écran tactile de 5,0 pouces, une radio par satellite et une entrée USB.

La version SV ajoute des jantes en alliage de 17 pouces. Ce modèle ajoute également des phares antibrouillards. Les autres caractéristiques comprennent un ouvre-porte de garage, des feux de route automatiques et un frein de stationnement électrique. À l’intérieur, la Leaf SV offre un siège conducteur à huit réglages avec support lombaire, un écran multimédia de 7,0 pouces, la navigation, Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’une chaîne stéréo à six haut-parleurs. Enfin, les modèles SL bénéficient d’un système de caméra extérieure à 360 degrés, de sièges en cuir et d’une chaîne stéréo à sept haut-parleurs.

Des fonctions de sécurité avancées sont incluses dans les modèles SV et SL. Ils reçoivent un avertissement d’angle mort, une alerte de trafic transversal arrière et une intervention de sortie de voie. Il existe également le système ProPilot Assist, qui réduit le stress du conducteur dans les endroits très fréquentés en gardant la voiture centrée dans sa voie et à une distance de sécurité de celle qui le précède.

Sur la route, il faut se faire à l’e-pedal qui change nos habitudes de conduite, mais devient vite une seconde nature. La Leaf met l’accent sur le confort et la suspension est surprenante de résilience et capable de faire face à nos mauvaises conditions routières sans plier l’échine avec assez d’entrain pour donner le sourire.

Volkswagen e-Golf

Après avoir jeté son dévolu et des sommes colossales dans la technologie Diesel, Volkswagen qui a présenté un logiciel tricheurs sur ses modèles Diesel a depuis changé son fusil d’épaule et décidé de se mettre au vert. En attendant les nouveaux modèles de la famille I.D, qui comportera une série de véhicules dessinés spécifiquement comme véhicules électriques, Volks offre la e-golf.

Cette version électrique de la populaire Golf remplace le moteur à essence turbo par un moteur électrique et une batterie qui promet 200 km d’autonomie. Pour 2019, l’e-Golf est inchangé, à l’exception d’un pare-chocs avant à peine remodeler et d’une palette de peinture extérieure étendue comprenant désormais 40 couleurs. Le groupe motopropulseur de l’e-Golf affiche une puissance de 136 chevaux et un couple de 214 lb-pi. Ce n’est pas la plus puissante de la famille, mais là soyez assuré que vous ne polluez pas et la consommation est encore mieux qu’un moteur diesel.

L’e-Golf est proposée uniquement en modèle cinq portes. Elle est équipée de série d’un écran tactile multimédia de huit pouces, d’une entrée passive sans clé, d’un rétroviseur à atténuation automatique, climatiseur automatique, sièges en tissu chauffant, pare-brise chauffant, phares et feux arrière à DEL, caméra de recul et essuie-glaces sensibles à la pluie.

VW vous laissera l’option d’une e-Golf avec des sièges en cuir et un ensemble technologique comprend un écran tactile plus grand avec contrôle des gestes et intégration sans fil de téléphone intelligent / tablette. Un groupe d’assistants de conduite apporte des fonctions de sécurité active telles que l’avertisseur d’angle mort, le régulateur de vitesse, la prévention des collisions avec détection de piétons, l’assistance sur les voies de circulation, l’aide au stationnement et un groupe de jauges configurable entièrement numérique qui ressemble beaucoup au cockpit virtuel d’Audi.

De tous les véhicules électriques sur la route, la e-Golf occupe le haut de la liste pour le plaisir de conduire. La e-Golf conserve au volant le dynamisme de conduite qui a fait la réputation de la marque et que bien des acheteurs recherchent. Vous allez pratiquement oublier que vous êtes au volant d’un véhicule électrique. La puissance est là et la direction est précise, nerveuse et donne de belles sensations.

Conclusion

Il est clair que dans les deux cas, vous ne ferez pas plus de 125 à 130 km durant l’hiver. Mais, ce n’est pas tout le monde qui a besoin d’une autonomie de 400 km. Si votre trajet est fixe et que 200 km vous suffisent l’été, voici deux véhicules qui gagnent l’enchère des VÉ les plus abordables.

Avantage Nissan Leaf

La Leaf gagne au chapitre de l’autonomie avec 242 km versus 201 pour la e-Golf. C’est aussi la Leaf qui offre le plus de chevaux avec 147 contre 134 pour la e-Golf.

Avantage e-Golf

Derrière le volant, la Golf est plus amusante à conduire et sa bouille connue et sympathique est un facteur pour beaucoup d’acheteurs. La e-Golf offre aussi une meilleure couverture de garantie que la Leaf.

Similitudes

Dans les deux cas, vous avez un prix de départ très proche, l’avantage d’un modèle à hayon très pratique.

Verdict

Si vous gardez en tête que les longs déplacements seront plus compliqués avec ces deux modèles, notre choix ira vers la e-Golf qui malgré son autonomie plus limitée offre un réel plaisir de conduire qui la place un trait au-dessus de la Leaf. Cela dit, c’est une question de préférence, car la Leaf est aussi un très bon choix.

Fiche technique

Volkswagen e-Golf Nissan Leaf

Transmission auto 1 rapport auto 1 rapport

Rouage traction traction

Autonomie 201 km 242 km

Moteur

Type électrique électrique

Puissance 134 chevaux 147 chevaux

Couple 214 lb-pi 236 lb-pi

Capacités

Espace cargo 460 L, 1 490 L 668 L, 850 L

Dimensions

Longueur 4 268 mm 4 480 mm

Largeur 1 799 mm 1 790 mm

Hauteur 1 443 mm 1 560 mm

Empattement 2 637 mm 2 700 mm

Garantie 4 ans / 80 000 km 3 ans / 60 000 km

Prix 36 720 $ 36 798 $

Nissan leaf

Nous avons aimé

Tenue de route confortable

Suspension absorbante

Prix réaliste

Nous avons moins aimé

Menu à l’écran un peu compliqué

Cabine étroite

Un style qui ne plaît pas à tous

Volkswagen e-Golf

Nous avons aimé

Conduite inspirante

Hayon pratique

Direction précise

Nous avons moins aimé

Autonomie limitée

Faible diffusion

