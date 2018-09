Nissan dévoile les prix de l’Altima 2019

Nissan annonce aujourd’hui les prix de l’Altima 2019, qui sera en vente à compter de novembre. La toute nouvelle Altima est offerte en trois versions – S, SV et Platine –, toutes équipées de série d’un moteur de 2,5 l et d’un système de traction intégrale intelligent. Une version exclusive de lancement baptisée Édition ONE, basée sur la version Platine, est offerte à seulement 250 exemplaires. L’Altima Édition ONE comprends : jantes en alliage d’aluminium de 19 po uniques, tapis édition ONE, aileron arrière, plaque de seuil de porte éclairée, éclairage au sol et emblème Édition ONE. L’Altima 2019 offre le système d’assistance ProPILOT (de série sur les versions SV et Platine). Suivant les traces du Rogue 2019, récemment lancé, elle est le deuxième véhicule de Nissan à offrir le bouclier de sécurité à 360 degrés (de série sur la version SV), qui comprend un système de freinage d’urgence intelligent avec détection de piétons, un système de freinage d’urgence intelligent en marche arrière, un système de détection de sortie de voie, un système d’avertissement sur l’angle mort par radar, un système d’alerte de trafic transversal et des phares à assistance aux feux de route.

Voici les prix de vente suggérés par le fabricant2 pour la berline Nissan Altima 2019 :

Version Moteur et traction PDSF Altima S 2,5 l à traction intégrale 27 998 $ CA Altima SV 2,5 l à traction intégrale 31 498 $ CA Altima Platine 2,5 l à traction intégrale 34 998 $ CA Altima Édition ONE 2,5 l à traction intégrale 35 998 $ CA

Frais de transport et d’IPL : 1 795 $.