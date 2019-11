Nissan Altima 2019 vs Toyota Camry 2019 – Le maître et son élève

La Camry est la mesure étalon du segment des berlines intermédiaires depuis des décennies. C’est ce à quoi aspirent les autres constructeurs automobiles dans cette catégorie. Même si le segment a perdu beaucoup de sa popularité, Toyota a tout de même vendu plus de 14 500 Camry au Canada en 2018 au premier rang de sa catégorie. L’Altima avec 5 300 unités tire un peu de la patte. Toutefois avec la venue cette année d’un nouveau modèle à traction intégral, on compte bien reprendre quelques parts de marché du côté de Nissan.

Nissan Altima

Voilà donc que Nissan nous présente pour 2019 une 6e génération d’Altima. Laissée pour compte au cours des dernières années, le géant nippon a mis le paquet pour cette nouvelle cuvée en investissant sur une nouvelle plateforme, un nouveau moteur et un rouage intégral en prime. On semble vouloir remettre le cheval en selle et pour ce faire il faut travailler fort, car ce segment est depuis longtemps l’affaire de la Toyota Camry et de l’Honda Accord. Pas de grands boulversements dans la présentation visuelle. On note un modèle plus long, plus bas et plus large avec une calandre redessinée de manière plus agressive. À l’intérieur Nissan a mis l’accent sur la technologie avec l’écran tactile , Apple CarPlay, Android auto, le système Pro Pilot semi-autonome qui combine l’assistance au maintien de la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage automatique à l’arrière et l’alerte de vigilance du conducteur. La voiture est capable de maintenir le véhicule dans sa voie et de reconnaître le trafic autour de soi. Sur la version Platinum, cela inclut également la reconnaissance des panneaux de signalisation par caméra.

Un seul moteur

Le 4 cylindres fait toujours 2,5 litres, mais utilise maintenant l’injection directe, est plus silencieux et plus puissant (avec 182 chevaux et 178 lb-pi de couple), tout en consommant moins de carburant. Le seul bémol est la boîte CVT qui demeure la seule offerte avec l’Altima. Elle offre l’avantage d’une plus faible consommation de carburant, mais handicape sérieusement le plaisir de conduire. L’utilisation d’une plus grande quantité d’acier à haute résistance contribue à offrit à la fois un châssis plus rigide, mais aussi plus léger de 19 kilos. En ce qui concerne le rouage intégral il fonctionne en trois configurations 0-100 %, 50/50 ou 30/70 selon les conditions de la route. Nissan désigne son système comme intelligent, car il décide des algorithmes à appliquer.

Toyota Camry

La Toyota Camry est là depuis 1983 et a présenté l’an dernier la 11e génération de cette berline qui domine depuis plus de 30 ans le segment des berlines intermédiaires. Fer de lance de la marque et reconnu pour sa grande fiabilité, la Camry a aussi toujours eu la réputation d’être un peu «plate» à conduire. Exemple de retenue et d’une certaine modestie, Toyota a décidé de sortir de sa torpeur en proposant un modèle plus moderne l’an dernier. Avec une inspiration provenant de chez Lexus dans la présentation plus audacieuse de sa calandre et des coloris plus joyeux, l’opération est assez bien réussie.

Conduite plus inspirée

Au-delà du style plus extraverti, la plus récente Camry repose sur une nouvelle plateforme appelée TNGA (Toyota New Global Architecture) qui offre une expérience de conduite de plus haut niveau. Cette berline qui était vu pendant longtemps comme le pain blanc en tranche de la catégorie offre maintenant une conduite positive et même inspirée avec le V6 et ses 301 chevaux. Pour 2019, toutes les versions incluent désormais l’intégration d’Apple Carplay de série (pas encore d’Android auto). Tous les modèles à essence comprennent des sièges en tissu chauffants à l’avant, un siège conducteur à huit réglages assistés, un écran de 7,0 pouces et des jantes en alliage de 17 pouces. Un climatiseur automatique à deux zones, une suite d’intégration pour Entune pour téléphone intelligent, un écran de 8,0 pouces, un moniteur d’angle mort avec alerte de trafic transversal arrière, une entrée passive sans clé, un chargement par induction et un rétroviseur à atténuation automatique font partie des options

Bon choix de moteurs

Sous le capot, la Camry offre toujours trois choix de mécaniques en commençant avec un quatre cylindres de 2,5 L qui développe 203 ou 206 chevaux et un couple de 184 ou 186 lb-pi, en fonction de la finition. Vous voulez plus de puissance? Passez à un V6 de 3,5 litres pour 301 chevaux et 267 lb-pi. Les deux sont couplés à une transmission automatique à huit vitesses et à la traction avant. La Camry hybride fait toujours partie de la gamme, associant un moteur quatre cylindres à un moteur électrique pour une puissance totale de 208 chevaux. Tous les modèles Camry sont livrés de série avec une détection précollision, un régulateur de vitesse adaptatif, des feux de route automatiques détecteurs de changement de voie, mais pas de traction intégrale.

Avantages Nissan Altima

La disponibilité des 4RM fait de l’Altima un modèle beaucoup plus intéressant. Nissan offre aussi plus d’apports technologiques dans sa voiture que Toyota et en prime Android auto qui n’est pas chez Toyota. Finalement les sièges zéro gravité de nouvelles générations sont parmi les plus confortables dans la catégorie.

Avantages Toyota Camry

La Camry offre plus de choix avec trois moteurs, dont un V6 pour les amateurs de performances et un modèle hybride, pour ceux qui veulent en faire plus pour l’environnement. La Camry profite aussi d’une très solide réputation en ce qui concerne la fiabilité et la valeur de revente.

Similitudes

En ce qui concerne les prix de départs, la consommation de carburant avec les moteurs 4 cylindres à essence et la couverture de garanties, les deux modèles sont pratiquement nez à nez.

Notre verdict

Il faut saluer le travail de Nissan qui a fait de gros efforts pour réduire le fossé qui le séparait de la Camry. Toutefois, il manque encore quelques éléments à l’Altima pour détrôner le roi de la montagne. La Camry offre plus de choix mécaniques et son inébranlable réputation de fiabilité est maintenant doublée d’une expérience de conduite rehaussée. Il faut tout de même admettre que l’arrivée d’un modèle 4RM chez Nissan va faire pencher la balance pour bon nombre d’acheteurs. Pour jouer à armes égales, il faudrait que Nissan nous présente un modèle hybride et que Toyota offre un rouage intégral à la Camry.

Fiche Technique Nissan Altima Toyota Camry Transmission CVT auto 6 ou CVT (hybride) Rouage 4 RM Traction 4 RM (CVT) Hybride Consommation (ville) 9,1 L/aux 100 km 4,9 L/aux 100 km Consommation (route) 6,5 L/aux 100 km 4,8 L/aux 100 km 4 cylindres 8,5 L/aux 100 km 6,0 L/aux 100 km V6 10,5 L/aux 100 km 7,1 L/aux 100 km Réservoir de carburant : 61 litres 60 litres Moteur Type Essence Essence Puissance 182 cv 203 cv (206 XSE) Couple 178 lb-pi 184 lb-pi (186 XSE) Cylindres 4 cylindres 4 cylindres Cylindrée 2,5 litres 2,5 litres V6 301 cv 267 lb-pi 6 cylindres 3,5 litres hybride 208 cv 163 lb-pi 4 cylindres 2,5 litres Capacités Espace cargo 436 L 427 L Capacité remorquage NR NR Extérieure Longueur 4 877 mm 4 880 mm Largeur 1 852 mm 1 840 mm Hauteur 1 455 mm 1 445 mm Empattement 2 824 mm 2 825 mm Garantie 3 ans/60 000 km 3 ans/60 000 km Prix 27 998 $ à 34 998 $ 28 350 $ à 41 090 $

Nissan Altima

Nous avons aimé

Rouage intégral

Habitacle spacieux

Confortable

Nous avons moins aimé

Transmission CVT encore bruyante à haut régime

Quelques plastiques encore disgracieux

Pas de version hybride

Toyota Camry

Nous avons aimé

Qualité des matériaux

Comportement routier amélioré

Fiabilité

Nous avons moins aimé

Boîte CVT à revoir (version hybride)

Pas de rouage intégral

Pas d’Android auto

