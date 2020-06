Nissan abandonne son NV et NV 200

Près de 10 ans après sa mise en marché, Nissan décide de battre en retraite. La firme Japonaise prévoit arrêter la production de ses fourgons de transport de marchandises et de passagers NV et NV 200 aux États-Unis, selon les informations recueillies par Automotive News. Le constructeur automobile assemble les grands fourgons dans son usine de Canton au Mississippi et le NV 200 à Cuernavaca, au Mexique. C’est le début d’une grande rationalisation chez Nissan qui va mettre le profit devant le volume de production en va réduire dans les prochains mois son nombre de modèles sur le marché de 69 à 55. Ce programme qui avait déjà été couché sur papier a sans doute été accéléré par la situation de la COVID-19.

Incapable de se trouver un marché

Lorsque Nissan a lancé la camionnette NV aux États-Unis il y a près de dix ans, le segment était une forteresse incontestée de Detroit. Ford et GM contrôlaient à eux seuls environ 97 % du segment des grandes fourgonnettes, et les petites fourgonnettes commerciales étaient un nouveau concept incertain à une époque où le prix du carburant était en hausse. Nissan espérait faire bouger les choses. Sa fourgonnette offrait une nouvelle alternative aux offres de Detroit, vieillissantes et encombrantes. Mais Ford est arrivé avec le Transit Européen et Ram avec le ProMaster et ProMaster City emprunté à Fiat. Le châssis imposant et robuste du NV populaire à ses débuts, a cédé le pas à une concurrence plus moderne et versatile. Nissan n’a pas réussi à desserrer l’emprise des marques américaines sur le marché. L’année dernière, Ford détenait près de 50 % du segment commercial, tandis que GM en détenait près de 22 %, selon les chiffres d’Automotive News. Nissan, avec une part de 8 % n’arrivait tout simplement pas à rentabiliser ce segment et décide de l’abandonner.

