Nicole Morin: «Le Parti Québécois est le seul parti réaliste»

Crédit photo : Photo Pier-Olivier Gagnon

ÉLECTIONS. Au lendemain de la visite du chef du Parti Québécois (PQ), Jean-François Lisée, en Mauricie, la candidate péquiste dans Maskinongé, Nicole Morin, a lancé sa campagne à son bureau électoral situé au centre-ville de Louiseville.

En compagnie de son équipe de campagne et des militants péquistes, la candidate a d’abord présenté sa vision du comté de Maskinongé avant d’expliquer son engagement en politique. «Pour moi, le comté de Maskinongé c’est le garde-manger de la Mauricie. C’est aussi un vaste terrain de jeux. Une région où l’économie, le tourisme, l’agriculture, la villégiature et la culture sont très importants», indique Nicole Morin.

«Le comté de Maskinongé a besoin d’un vent de fraîcheur. Je suis déterminée et prête à réaliser mon devoir de représenter le Parti Québécois et les électeurs de la région. Il faut offrir une qualité de vie à la population où l’on peut vivre, grandir, travailler et prospérer dans la dignité. Je vais m’y investir totalement. Je serai intègre et honnête pour prendre soin des gens d’ici», poursuit-elle.

La candidate indique que ses valeurs rejoignent celles du Parti Québécois et c’est pourquoi elle entend devenir la voix des gens de Maskinongé sous la bannière péquiste.

«C’est le moment de sauter dans l’arène politique. La citoyenne ordinaire a dit oui! Après avoir soigneusement lu les engagements et les valeurs humaines du parti, je me suis dit que ça représentait mes convictions. Ça prend un gouvernement propre, intègre et honnête qui écoute la population. Un gouvernement qui ne lance pas des projets seulement pour attirer le vote. Ça ne prend pas non plus un gouvernement qui, à moins d’une semaine du déclenchement de la campagne électorale, présente des projets qui brûlent le surplus annuel du budget», confie Mme Morin.

La représentante du Parti Québécois dans Maskinongé souhaite, avec sa formation politique, rénover les écoles du Québec, créer des places dans les Centres de la petite enfance (CPE) et investir dans les soins à domicile. Elle estime également qu’il est impératif de décentraliser les pouvoirs décisionnels et de protéger l’environnement.

Nicole Morin prévoit dévoiler ses engagements au cours des prochains jours.