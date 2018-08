Nicole D. Gélinas nommée «diplômée influente» de l’Université Laval

Crédit photo : (Photo courtoisie)

TROIS-RIVIÈRES. La fondatrice d’Aspasie, Nicole Diamond Gélinas, vient d’être nommée «Diplômée influente» de l’Université Laval.

Celle qui a aussi fondé Trois-Rivières Ford Lincoln s’est démarquée par ses réalisations professionnelles ainsi que par ses engagements sociaux au fil des ans, ce qui n’est pas passé inaperçu au sein de l’institution, de laquelle elle est diplômée.

Cette femme d’affaires accomplie a en effet obtenu un certificat d’administratrice de sociétés de la part du Collège des administrateurs de sociétés affilié à l’Université Laval, en 2012.

Le comité de sélection a souligné les nombreuses implications de Mme Gélinas au sein de conseils d’administration, notamment ceux de la Société des alcools du Québec et du Port de Trois-Rivières où elle siège actuellement.

La Banque Nationale représente également un bon pan de sa vie puisqu’au cours de sa carrière, elle y a passé un total de 20 ans, et ce, dans le conseil d’administration exécutif de la banque même et dans celui d’Assurances-Vie Banque Nationale. De plus, Mme Gélinas a fait partie des conseils d’administration de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour, du Centre de recherche industrielle du Québec, du Centre de commerce mondial de Montréal, de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières, du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, de la Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières et de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.

« Les diplômés influents représentent de grands ambassadeurs qui, de par leurs actions et leurs contributions, font rayonner l’Université dont la mission est de former des étudiantes et étudiants engagés, des citoyennes et citoyens de premier plan et des leaders, et ce, au bénéfice de notre société. Nous sommes très fiers de vous et c’est un grand privilège pour nous de pouvoir compter sur des diplômés de votre qualité pour appuyer notre institution dans sa mission, que ce soit pour mettre en valeur ses réalisations et ses diplômés ou pour contribuer dans un dossier touchant l’Université ou sa Fondation », soulignent Mme Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval et M. Yves Bourget, président-directeur général de l’institution dans une lettre acheminée à Mme Gélinas.

« Mon passage à l’Université Laval a été très important dans mon cheminement de carrière. C’est pourquoi je suis très touchée de recevoir cette marque de reconnaissance de la part de mon alma mater », exprime Mme Nicole Gélinas.

À noter que l’Université Laval compte quelque 300 000 diplômés établis partout à travers le monde et que seulement un millier d’entre eux font partie du groupe sélect des diplômés influents.