Nicolas Mêlé candidat dans le district de Richelieu

Il y a quatre ans, vous avez vu son nom apparaître sur le bulletin de vote et les pancartes électorales. Après réflexion, Nicolas Mêlé a décidé de se porter à nouveau candidat dans le district de Richelieu en vue des élections du 7 novembre, où il réside depuis 2003.

« Avec la période difficile que nous traversons, je souhaite travailler davantage en améliorant le Vivre et agir ensemble! Le principal enjeu est pour moi, de cesser d’opposer systématiquement l’environnement, l’économie, la sécurité et l’efficacité, confie-t-il. Nous sommes tous à la fois citoyens et acteurs économiques partis prenants de l’avenir de notre municipalité ; utilisateurs de services et payeurs de taxes ; automobilistes et piétons ou cyclistes. Nous pouvons développer Trois-Rivières ensemble en conciliant les besoins des familles trifluviennes tout en préservant notre environnement et en nous s’assurant du maintien de la santé financière de notre ville. »

Du point de vue professionnel, Nicolas aide et accompagne les entrepreneurs de la Mauricie à structurer et à financer leur projet d’affaires. Détenteur d’une maitrise en administration des affaires (M.B.A.) de l’UQTR, et travaillant comme conseiller au sein d’organismes en développement local depuis 14 ans, il a croisé des centaines d’entrepreneurs ayant tous un rêve, celui de pouvoir démarrer leur propre entreprise ou un nouveau projet, sans pour autant avoir les ressources pour le faire.

« Le plus gratifiant n’a jamais été de dire oui, mais plutôt de donner l’heure juste afin de leur permettre de prendre la meilleure décision. En parallèle, je me suis impliqué envers plusieurs causes en siégeant à des conseils d’administration d’organismes luttant contre le suicide, les troubles du langage concernant la dysphasie, en faveur de l’économie circulaire, de l’entrepreneuriat avec la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie ou lorsque j’étais étudiant en tant que président de la coopérative universitaire (Cooputr) », ajoute-t-il.

« Et comme plusieurs le savent, quand je m’engage, je le fais toujours à 100% et avec ténacité. Je pratique aussi le vélo de route et de montagne, le ski de fond et la nage pour le maintien en forme et la santé. »

Par ces expériences professionnelles autant que personnelles, il souhaite apporter son expertise d’analyse des dossiers et sa compréhension des enjeux du milieu des affaires autour de la table du conseil municipal pour administrer la ville.

« Dans un esprit critique et d’attitude constructive, je veux alimenter les discussions qui feront avancer notre municipalité. Je veux concrétiser et soutenir les projets qui répondent le mieux aux besoins des familles trifluviennes et à leur capacité de payer », confie-t-il.

« Mes engagements et mes propositions sont détaillés à la fois sur ma plateforme électorale (nicolasmele.ca qui sera en ligne le 17 septembre ou sur Facebook) et dans le dépliant que je remettrai lors de mon porte-à-porte où je vise y consacrer 200 heures au cours des prochaines semaines en parallèle à mon emploi. Une de mes propositions qui me tient particulièrement à coeur serait de faire installer des défibrillateurs cardiaques (DPA) publics facilement accessibles en tout temps dans les quartiers de notre district », conclut-il. (JC)