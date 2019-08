Nicolas Barrette s’impose en Nissan Micra

La troisième course du week-end mettait en vedette les voitures de Nissan Micra. La pluie est venue jouer de vilains tours aux pilotes, entraînant plusieurs sorties de piste et quelques drapeaux jaunes.



Le Trifluvien d’adoption, Kevin King, a rapidement pris les commandes de l’épreuve sous la pluie. Valérie Limoges et Nicolas Barrette, fils de Michel, roulaient en 2e et 3e place, tandis que Sylvain Ouellet et Éric Chaput, de Louiseville, étaient 4e et 6e. L’humoriste et comédien, Michel Barrette, occupait la 14e place, ayant gagné trois positions au départ, devant le Trifluvien Paul Dargis, tandis que Marie-Josée Massicotte, aussi de Louiseville, était 18e.

Barrette a ensuite ravi la 2e place à Limoges au 7e tour, tout juste avant que la voiture de sécurité ne fasse son entrée en piste. La reprise s’est faite au 15e tour et King a perdu le contrôle de son véhicule dans le premier virage, ouvrant la porte à Barrette. La fausse manœuvre de King l’a relégué au 5e rang. Une autre sortie de piste est venue ramener la voiture de sécurité en piste avec un peu moins de 9 minutes à écouler.

Roulant 4e, Chaput a été victime d’un accident en fin de parcours ce qui a mis fin à la course sous un drapeau jaune.

Limoges venait de mettre beaucoup de pression sur Barrette, mais il s’était accroché. Le Torontois Marco Signoretti a quant à lui conservé sa place sur la 3e marche du podium.

Décevant pour Limoges qui n’a pas eu la chance de s’essayer pour la victoire en fin de course. Rappelons que la seule femme à avoir savouré la victoire à Trois-Rivières est la pilote suisse Simona De Silvestro, au volant d’une Formule Atlantique, en 2018.