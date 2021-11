Neuf nouveaux spectacles au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières annonce l’ajout de neuf spectacles à la programmation 2021-2022 du Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco.

Le 2 décembre, c’est le hasard du boulier qui déterminera les chansons chantées par le duo Jean-Karl des Cowboys Fringants. Le 4 décembre, Vibration 80 fera revivre le meilleur des années 80 pour une deuxième édition. Sara Dufour et ses textes imagés aux sons country/folk seront sur scène le 3 février. Le spectacle de DRAG, armé de paillettes et de costumes flamboyants, sera présenté le 12 février, suivi de l’effervescence et de l’enthousiasme d’Émile Bilodeau le 26 février prochain.

Martin Levac offrira le 17 mars un véritable voyage dans le temps aux nostalgiques de Genesis et Phil Collins et Dan Bigras fera son grand retour sur scène avec un spectacle teinté de rock et de blues le 19 mars. C’est tout en émotions que Lynda Lemay présentera La vie est un conte de fous le 8 avril et pour finir, le groupe Clay and Friends offrira un mélange percutant de hip-hop, soul et de funk en français et anglais le 10 avril prochain.

Le Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco disposera d’une configuration régulière avec places assises et assignées, à l’exception du spectacle de Sara Dufour, Vibration 80, Émile Bilodeau et Clay and Friends qui seront présentés en configuration debout. Les spectateurs devront garder le masque en tout temps, en conformité avec les mesures sanitaires émises par le gouvernement du Québec.

Les billets pour les spectacles seront en vente le vendredi 12 novembre à 11h. Ils seront disponibles en ligne au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819 380-9797 ou au 1 866 416-9797 du lundi au dimanche de 11h à 18h. (A.L.)