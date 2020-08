Neuf A&W participeront au «Rendez-vous A&W pour stopper la SP»

La Société canadienne de la sclérose en plaques – Section Mauricie invite la population à participer à la campagne du «Rendez-vous A&W pour stopper la SP», campagne qui s’étirera jusqu’au 20 août.

La sécurité des Canadiens est la priorité absolue, surtout dans le contexte actuel. Pour cette raison, A&W Canada tiendra la première édition «à emporter» afin que les citoyens puissent apporter leur contribution précieuse de manière sécuritaire.

En Mauricie, neuf établissements participent à ce rendez-vous annuel et l’implication de chacun a permis d’amasser un montant de plus de 10 000$ dans la région l’an dernier. La liste des restaurants est disponible sur le site rendezvoussp.ca ( https://web.aw.ca/fr/our-values/our-community/burgerstobeatms/ )

Rappelons également que tout au long de la campagne, les gens de la Mauricie peuvent appuyer la cause en arrondissant le montant de leur facture pour tout achat, ou encore en faisant un don en ligne sur le site rendezvoussp.ca. Il est aussi possible d’ajouter un don à leur commande sur l’application mobile A&W. Pour faire un don ou obtenir des renseignements, il est possible de visiter le www.scleroseenplaques.ca/Mauricie ou de téléphoner au 819-373-2570.

Pour la première fois cette année, A&W versera à la société canadienne de la sclérose en plaques un don représentant la valeur des cartes-cadeaux électroniques «Rendez-vous A&W pour stopper la SP» en contrepartie des cartes achetées d’ici le 20 août. Et le 20 août? Les restaurants A&W remettront 2$ pour chaque Teen Burger vendu partout au Canada.

Les fonds amassés lors de cette campagne permettront de financer des programmes et des services essentiels ainsi que des travaux de recherche d’avant-garde. En participant à cette campagne, vous contribuerez de manière importante aux efforts qui sont déployés pour stopper la SP tout en soutenant les personnes qui vivent avec cette maladie.