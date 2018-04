«Ce n’est pas un boxeur, c’est un clown» -Simon Kean

Crédit photo : Photo Patrick Vaillancourt

BOXE. Le combat de boxe de l’année au Canada aura lieu à Shawinigan le 16 juin prochain alors que le Grizzly Simon Kean (14-0, 13 K.-O.) affrontera le boxeur de la Colombie-Britannique, Adam Braidwood (12-1, 11 K.-O.). Encore une fois, l’organisation des Cataractes et Eye of the Tiger Management s’associent pour l’organisation.

Sans aucun doute, le gala du 10 février dernier à Shawinigan et le fait que Simon Kean soit de la région a fait pencher le choix d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) pour la ville de l’énergie.

«Les gens d’EOTTM sont loyaux. Le président Camille Estephan m’avait dit d’organiser d’abord un gala à la hauteur de leurs attentes et qu’il allait considérer Shawinigan pour ce duel, explique le président des Cataractes Roger Lavergne. C’est un privilège d’avoir ce gala ici. Ce n’est pas banal d’avoir le combat de l’année au Canada. Je ne sais pas si les gens vont réaliser à quel point nous sommes chanceux. Si c’est comme la dernière fois, ça va être fou et le toit va lever.»

«Roger disait que c’était une chance d’avoir ce combat, mais il faut enlever le facteur chance de l’équation, affirme Antonin Décarie, directeur général d’EOTTM. L’organisation des Cataractes a livré la marchandise plus qu’on l’espérait au mois de février. On n’a aucun doute que ce sera un succès. On ne viendrait pas ici pour tenter un coup: on le sait que ça sera un succès. Les adversaires directs à Shawinigan étaient le Centre Bell à Montréal, la Place Bell à Laval et le Centre Videotron à Québec. C’était ici à Shawinigan le meilleur endroit.»

«Simon sera le plus bel athlète québécois pour les années à venir et il va se battre dans sa cour. C’est la meilleure carte de l’année. Ça sera notre château fort ici et on va revenir à Shawinigan. On va gagner ce combat et on reviendra à Shawinigan», indique le président d’EOTTM, Camille Estephan.

Les hostilités sont lancées!

Depuis plusieurs mois, Braidwood et Kean se livrent une guerre sur les réseaux sociaux et le Trifluvien prend ce combat personnel.

Via Facetime depuis son domicile de Victoria, Braidwood a souligné qu’il allait s’approprier les fans de Kean.

«Shawinigan deviendra ma ville après le combat. Tous les fans de Simon Kean seront les miens après le combat. J’espère que ça sera un vrai combat avec Simon Kean et je ne veux pas courir après lui, je veux qu’on combatte au centre du ring», commente Braidwood.

De son côté, Kean a lancé à son adversaire qu’il avait la même intelligence pour boxer que son chien.

«Quand je vois cet idiot… Ce n’est pas un boxeur c’est un clown. Je suis une personne émotive, et quand on me fait des choses à moi, j’ai toujours plus de motivation. Il n’a pas arrêté de m’écœurer, alors ce combat je le prends personnel. J’ai le goût de lui casser la gueule et de le torturer pendant 12 rounds. Je vais le faire payer pour les insultes qu’il m’a faites.»

La sous-carte

Le président Camille Estephan prévoit une carte de neuf combats lors de la soirée. Le combat en demi-finale promet d’en mettre plein la vue puisque ce sera Yves Ulysse Junior qui sera en vedette avant le choc Kean-Braidwood. Son adversaire n’est pas encore connu.

On retrouvera aussi le Trifluvien François Pratte, Ablai Khussainov, Nurzat Sabirov et Sadriddin Akhmedov. Les détails seront dévoilés prochainement.

Les billets sont disponibles à partir du vendredi 20 avril à 10h au Centre Gervais auto et sur le réseau Ovation.