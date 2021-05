Nemaska Lithium: Trois-Rivières donne son appui à Shawinigan

Les élus du conseil municipal de Trois-Rivières ont adopté une résolution pour appuyer la Ville de Shawinigan dans ses démarches auprès du ministre de l’Économie et de l’Innovation pour l’établissement de l’usine de transformation Nemaska Lithium sur son territoire.

Cela allait de soi pour la Ville de soutenir officiellement Shawinigan dans ce dossier.

«C’est une usine qui représente des investissements d’un milliard de dollars et qui pourrait entraîner la création de 200 emplois. Ça aura certainement des retombées sur notre territoire aussi. On est dans une mobilisation positive et régionale. L’objectif est de donner des outils au ministre régional pour que le projet voie le jour à Shawinigan», indique le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

«La région a l’expertise, le potentiel de sous-traitance et les institutions sur place. On a un passé industriel pas toujours facile. Là, on arrive avec un domaine d’avenir dans un créneau qui nous appartient et on est très content de joindre notre voix comme conseil à la Ville de Shawinigan dans sa démarche», complète Pierre-Luc Fortin, conseiller municipal du district des Estacades.