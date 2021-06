Nemaska Lithium: «J’ai de la déception et de la peine pour les gens de Shawinigan»

Il y a deux semaines à peine, le conseil municipal de la Ville de Trois-Rivières adoptait une résolution d’appui à la Ville de Shawinigan dans ses démarches pour l’établissement de l’usine Nemaska Lithium à Shawinigan. Finalement, l’entreprise a opté pour le parc industriel et portuaire de Bécancour pour y installer son usine de conversion de spodumène en hydroxyde de lithium.

«J’ai de la déception et de la peine pour les gens de Shawinigan et pour le maire, Michel Angers. C’est important de considérer que la Ville de Shawinigan a mis des efforts et s’est investie corps et âme pour inclure une usine comme Nemaska Lithium chez elle. Beaucoup de gens ont travaillé pour ça et n’auront pas l’usine sur leur territoire finalement. Je comprends que les gens de Shawinigan soient déçus», commente le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

«Il arrive souvent que des projets sur lesquels on travaille fort ne débouchent pas, mais c’est encore plus difficile quand le projet était sur la place publique», ajoute-t-il.

M. Lamarche entend continuer de travailler avec les partenaires régionaux, parmi lesquels Shawinigan et la Ville de Bécancour.

«On verra comment on pourra travailler avec Bécancour dans ce projet. On est content pour Bécancour, mais on partage la déception de Shawinigan», conclut M. Lamarche.

GROUPÉ et les Manufacturiers de la Mauricie/Centre-du-Québec avaient aussi officiellement donné leur appui au projet à Shawinigan il y a un peu plus d’une semaine.

Nemaska Lithium rejoindra Nouveau Monde Graphite à Bécancour, dans ce qui deviendra une Zone d’innovation.

Nemaska Lithum explique cette décision par certains avantages qu’offre le parc industriel et portuaire de Bécancour, dont l’accès direct à un port en eau profonde accessible à l’année, une construction simplifiée étant donné que le site est industriel et la possibilité d’expansions efficaces pour le futur, tout en évitant l’opération d’une usine chimique au sein d’une communauté urbaine.