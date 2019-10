L’entreprise NEKSYS-EXCELPRO appuyée d’une subvention

En mode croissance, l’entreprise trifluvienne NEKSYS-EXCELPRO s’est vu octroyer une subvention de 5000$ via Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières ce vendredi.

«Cette subvention provient du Fonds de développement des territoires, volet soutien aux entreprises», a d’abord expliqué Émilie Berthelot, responsable de l’analyse du projet chez IDÉ Trois-Rivières. Ce fonds sert à gérer les entreprises privées d’économie sociale dans tous leurs projets d’implantation ou encore d’expansion.»

«Lorsque j’ai présenté ce beau projet-la à notre comité structurant, il ont jugé qu’il y avait un caractère structurant et que le montage financier était très réaliste. On a travaillé avec une équipe de gestion très solide.»

La somme allouée par IDÉ Trois-Rivières servira à mandater un consultant en génie industriel qui aura pour tâche de réaliser un plan de match pour les prochaines étapes de l’entreprise.

«Ce qu’on vous présente aujourd’hui, c’est la première étape, alors c’est la pointe de l’iceberg. Merci à tous les employés qui participent de près ou de loin à notre mandat industriel qui consiste à revoir notre processus de réaménagement intérieur», a pour sa part expliqué Patrick Charrette, directeur général de l’entreprise.

«On s’est donné l’objectif d’augmenter l’efficacité de nos opérations, car on grandit assez rapidement. On veut continuer d’être compétitif dans la région et partout sur le territoire alors comment on fait pour être meilleur? Tout le monde me disait que ce n’est pas assez grand chez nous. On s’est donc donné le mandat de partir sur une page blanche et on est rendu à mi-chemin. Si un agrandissement est nécessaire, on le fera. La chose la plus facile à faire, c’est d’ajouter des pieds carrés.»

NEKSYS-EXCELPRO célèbre ses 30 ans d’existence cette année. L’entreprise a connu une croissance de ses ventes de 185% de 2015 à 2018, ce qui lui a permis de tripler son nombre d’employés à 160.