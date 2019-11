NCSM Radisson: un Trifluvien aux commandes

Le capitaine de frégate trifluvien Kévin Jutras est au cœur de plusieurs premières, ces jours-ci, à l’unité de réserve navale NCSM Radisson. Il est le premier de ce grade et premier du métier d’officier aux affaires publiques à occuper la fonction de Commandant dans l’histoire du NCSM Radisson, le tout au sein d’une équipe entièrement trifluvienne.

Kévin Jutras est un «petit gars du coin». Il s’est enrôlé au NCSM Radisson en 1999. Il y a fait son entraînement, puis a terminé ses études à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Il a changé de métier pour devenir officier d’affaires publiques, ce qui l’a amené à quitter le Radisson pour Québec où il est resté environ dix ans. Mais il s’ennuyait de Trois-Rivières. C’est alors qu’il s’est fait offrir de revenir dans sa ville natale à titre de commandant second, ce qui lui a permis d’apprendre à bien connaître l’équipage.

Le 5 octobre, la passation de commandement a eu lieu, faisant de Kévin Jutras le 12e Commandant de l’unité.

«C’est très émotif de tous les voir parader, habillés en blanc, pour moi. Le Radisson est un peu comme ma troisième famille, souligne-t-il. Je suis comme un poisson dans l’eau! J’ai eu la chance d’être commandant second pendant trois ans. Je connais ainsi l’équipage comme ma famille. Depuis que je suis revenu en ville, il y a eu deux opérations pour venir en aide aux sinistrés des inondations, explique-t-il. Ça nous a tissés serrés. Ça n’arrivait pas, avant, que le NCSM Radisson soit mobilisé pour ces choses-là. L’équipe a bien répondu.»

Il n’y a que 24 commandants de la Marine royale canadienne à travers le Canada, une position évidemment difficile à atteindre. Le Commandant Jutras occupera ce poste pour un mandat de deux ans, avec une possibilité d’extension à trois ans.

«Je retombe dans mon chez-moi, en Mauricie. Tout le monde m’accueille bien.»

D’ailleurs, l’ancien porte-couleurs des Diablos du Cégep de Trois-Rivières a reçu une visite de l’entraîneur-chef de l’équipe de football des Diablos, François Dussault, qui lui a remis un casque de l’équipe.

«Beaucoup de commandants se retrouvent dans une unité dans une ville qu’ils ne connaissent pas et ils font quand même bien les choses. Moi, j’ai du fun à faire ça ici, dans ma ville.»

Durant son mandat de commandant, il souhaite créer un sentiment d’appartenance encore plus fort au sein du NCSM Radisson, entre autres dans l’optique d’améliorer la rétention des réservistes.

«Le NCSM est connu dans la marine comme une unité d’escale dans la marine, en ce sens où une fois que leurs études sont terminées, ils quittent pour se trouver un emploi et s’impliquent dans une autre unité. Depuis 32 ans, l’équipage se maintient à 150, mais il pourrait être à 250. On en a plusieurs qui font la route de Sherbrooke ou de Québec pour s’impliquer avec nous. Il y a un sentiment de famille spécial ici», explique le Commandant Jutras.

«Je voudrais qu’ils ne partent jamais, qu’on grandisse tous ensemble et que les hauts gradés puissent rester pour enseigner aux plus jeunes. Là, je les perds et ce sont des jeunes qui enseignent à des jeunes, poursuit-il. Ça nous permettrait de faire un mentorat et un coaching plus efficace. Je veux que le NCSM Radisson soit une unité de destination. De cette façon, quand il y a une catastrophe dans la région, comme les inondations des dernières années, je compte sur des gens qui connaissent le territoire, le nom des rues, voire même les gens. J’aimerais développer cette synergie.»

Ainsi, il compte voir en ville les emplois qui sont disponibles afin de transmettre l’information fréquemment à son équipage, dans l’espoir de les voir décrocher un emploi en ville.

En parallèle de son rôle de Commandant, le capitaine de frégate Jutras conserve des fonctions d’officier de rayonnement national. C’est donc lui qui définit les plans des communiqués de la marine qui sont transmis aux citoyens, de même que les tendances de communication pour les prochaines années.

«J’essaie d’être un pas en avant, d’être sur la vague de ce qui se fait présentement. Jusqu’à tout récemment, la marine aimait être dans l’ombre. Ça vient du fait que lorsqu’on part en mer, il ne faut pas savoir où se trouve le navire, car on y retrouve beaucoup de gens. Maintenant, les hauts dirigeants voient que tout fonctionne quand il y a de la communication. Encore récemment, on n’avait pas Internet sur les navires. Maintenant, on peut communiquer avec les familles. Je cherche à dynamiser les communications», indique-t-il.

Les matelots sont d’ailleurs encouragés à apporter leur cellulaire pour prendre des photos des opérations sur le terrain afin de les partager sur les réseaux sociaux. Le NCSM Radisson est actif sur Facebook et sur Instagram.