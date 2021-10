Nathan Koné obtient la bourse Sport-Hommage Laflèche

C’est l’athlète de canoë-kayak Nathan Koné qui est le récipiendaire de la bourse Sport-Hommage Laflèche cette année. La bourse, d’une valeur de 1840$, a pour objectif d’aider l’athlète à performer, tout en bénéficiant de ressources financières.

L’étudiant-athlète utilisera cette bourse pour le soutenir lors de son camp d’entraînement de huit semaines en Floride au printemps prochain.

Le jeune athlète de 17 ans a débuté ses études au Collège Laflèche à l’automne 2021. Il a fait ses débuts en canoë-kayak en 2013. Il s’illustre maintenant autant sur la scène provinciale que nationale, en particulier dans sa spécialité, le 200 mètres.

En 2019, il a remporté le championnat provincial au 200 mètres K1 U16. Il a également terminé en deuxième place au championnat national au 200 mètres K1 U16. Nathan Koné a pris part aux essais des espoirs olympiques, décrochant la quatrième place au 200 mètres.

En 2021, il a récolté l’or au championnat provincial en K1 200 mètres et K1 500 mètres, tandis qu’il a obtenu l’argent au K1 200 mètres au championnat canadien.

La bourse Sport-Hommage Laflèche est également assortie de l’accompagnement d’un mentor. Le joueur de baseball professionnel Raphaël Gladu assumera ce rôle auprès de Nathan Koné.

« Comme athlète, je peux comprendre que la conciliation entre les études et le sport n’est pas toujours facile. Je suis passé par là aussi. J’ai toujours aimé compter sur les commentaires de mentors. Dans mon cas, mes mentors étaient mes parents. Il se peut que tu aies de la pression avec tes études et ton sport, mais sache que je serai là pour toi », a dit Raphaël Gladu en s’adressant à Nathan Koné.

« Raphaël a beaucoup à m’apprendre. Il a beaucoup d’expérience et peut-être qu’un jour, je pourrai aussi devenir mentor à mon tour. On s’écrit par message. Il prend de mes nouvelles, s’informe de comment je vais », souligne le jeune étudiant-athlète qui espère faire sa place sur l’équipe canadienne U23.

Il a les Jeux du Canada dans sa mire à moyen terme et, ultimement, une participation aux Jeux olympiques et aux championnats du monde U23. Toutefois, la distance du 200 mètres ne figurant plus parmi les épreuves aux Olympiques, Nathan Koné est conscient qu’il doit aussi se concentrer ses efforts sur la distance de 500 mètres dans les prochaines années. Il souhaite aussi améliorer son temps sur la distance du 1000 mètres.