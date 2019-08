Natalie Choquette et QW4RTZ en spectacle

Plusieurs artistes fouleront les planches de la scène de l’église de Champlain à l’automne et au printemps, dont la diva Natalie Choquette, qui viendra présenter son spectacle intitulé La Diva s’amuse le 4 octobre.

La diva comique et excessive présentera un répertoire varié, allant de l’opéra au cabaret, afin d’offrir un éventail complet de sensations à son auditoire.

Dans l’intimité de l’église de Champlain, Natalie Choquette chantera ses airs accompagnés de son pianiste, en toute simplicité. Les billets sont disponibles dès maintenant sur www.lepointdevente.ca, et ce, au coût de 30$.

«Lorsque je suis rentrée dans le village, j’ai tout de suite eu une émotion qui me faisait sentir bien ici. Ensuite, j’ai vu les clochers et j’ai eu hâte de chanter ici», a lancé Mme Choquette.

«C’est un honneur pour moi de chanter dans cette magnifique église qui est un trésor national et je me vois en concert, ici, avec mon pianiste Dominic Boulianne. Venez en grand nombre et c’est le temps d’initier les jeunes à cet art poussiéreux qu’est l’opéra, mais ce n’est pas juste de l’opéra puisqu’il y aura des costumes et beaucoup d’humour.»

Au printemps, plus précisément le 9 mai 2020, le groupe a capella QW4RTZ présentera un rafraîchissant assemblage de chansons populaires, tout en voix. Depuis plusieurs années, le quatuor séduit les foules avec leur humour et leurs prouesses vocales. QW4RTZ a également fait un passage remarqué à l’émission La France a du talent.

«Tourisme Champlain est un organisme à but non lucratif qui existe depuis dix ans, mais qui dormait. Depuis deux ans, on essaye de développer de plus en plus le tourisme et d’en faire la promotion, à commencer avec nos Sacrés pics-nics», a pour sa part commenté Gilles Trépanier, président de Tourisme Champlain.

«On est fier de pouvoir recevoir QW4RTZ, un groupe d’ici qui connaît beaucoup de succès au Québec, mais également à l’international. On est tout aussi fier de recevoir Mme Choquette qui elle aussi est reconnue mondialement.»

Les billets du spectacle de QW4RTZ seront mis en prévente à compter du 4 octobre, soit lors de la soirée mettant en vedette Mme Choquette, au coût de 30$. Ils seront par la suite en vente au www.lepointdevente.ca pour la somme de 35$.