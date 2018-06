NASCAR: Première épreuve au Québec ce week-end

COURSE. L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction sera l’hôte de la compétition NASCAR Pinty’s ce samedi 30 juin prochain, soit le premier passage de la série NASCAR en territoire québécois en 2018 dans le cadre de la course Bumper to Bumper 300.

Notamment, seront présents les pilotes Louis-Philippe Dumoulin, Jean-François Dumoulin, Andrew Ranger, Marc-Antoine Camirand et Alex Tagliani qui figurent parmi les dix meilleurs pilotes du circuit. Par ailleurs, Kevin Lacroix tentera de conserver son avance au championnat des pilotes après avoir remporté les grands honneurs du côté de l’Ontario lors de la dernière épreuve.

En plus de ce défi de 300 tours sur l’ovale valléen, les divisions de la Whelen All American Series seront aussi en piste. En effet, les séries Nascar Late Model Mack Anthem, Nascar Semi Pro Excavation A.D. Roy, Nascar Sport Compact Amateur Entreprises Daniel Carré et Slingshot Gestion Roy Électrique seront du programme.

Les puits ouvriront à 9h30 pour les équipes et les guichets ouvriront à 11h pour les spectateurs. L’admission générale est au coût de 48$ pour la journée (gratuit pour les 17 ans et moins). À l’achat d’une entrée, l’accès aux puits est au coût de 10$ (gratuit pour les enfants de 7 ans et moins de même que les détenteurs de la carte Nascar).