NASCAR Pinty’s: Raphaël Lessard sera du Grand Prix de Trois-Rivières

Le jeune pilote Raphaël Lessard participera pour une deuxième année consécutive au Grand Prix de Trois-Rivières, mais cette fois-ci, ce sera lors de l’épreuve reine de l’événement, en NASCAR Pinty’s, les 10 et 11 août.

À bord de la voiture #07, le pilote de Saint-Joseph de Beauce sera sur la grille aux côtés des Andrew Ranger, Marc-Antoine Camirand, des frères Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin et Alexandre Tagliani, pour ne nomme que ceux-là. Il faut dire que le jeune pilote a impressionné lors de sa participation à l’épreuve de l’Autodrome Chaudière, le 29 juin, où il a arraché la victoire.

Il faut dire que le Beauceron court principalement du côté des États-Unis cette saison, dans diverses séries NASCAR. Toutefois, la majorité de ces circuits sont essentiellement ovales, de sorte que l’expérience sera toute autre sur le circuit routier du Grand Prix.

«Ce sera toute une expérience sur circuit routier. Je sais que la qualité des pilotes est excellente sur ce type de circuit en NASCAR Pinty’s. Ce sera juste bon pour moi parce que c’est en compétitionnant avec les meilleurs qu’on devient meilleur. Je vais donner mon 200% et apprendre. Je vais essayer d’être meilleur chaque fois que je vais embarquer sur la piste», commente Raphaël Lessard.

«J’ai appris des choses durant la course, l’an dernier, et cela va énormément m’aider pour le week-end prochain. Les circuits routiers, c’est une autre école. Il faut changer la vitesse au bon moment, à la bonne place sur la piste. Les freinages sont très forts et tu ne dois pas manquer ton coup parce que tu passes tout droit», ajoute-t-il.

Cette expérience lui sera sans doute fort utile pour bien performer aux quelques épreuves de circuits routiers qui se tiennent chaque année aux États-Unis. «Tu ne veux pas perdre de points là. Ça peut coûter un championnat. Ici, c’est la meilleure place pour m’améliorer. Je vais faire mes devoirs pour me préparer dans la prochaine semaine», lance Raphaël Lessard.

Sa préparation consistera notamment à visionner des vidéos des précédentes courses du Grand Prix de Trois-Rivières afin d’en retirer le plus de points de repère possible. Il compte aussi poser des questions aux frères Dumoulin ainsi qu’à Andrew Ranger, qu’il connaît bien.

«On pense que le Grand Prix de Trois-Rivières sera une bonne école pour lui. Il se développe beaucoup sur les circuits ovales aux États-Unis. Le circuit routier du GP3R sera bon dans son développement», note Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières.

Dumoulin Compétition impliquée

D’ailleurs, c’est Dumoulin Compétition qui préparera la voiture de Lessard, tout comme ce fut le cas lors de l’épreuve de l’Autodrome Chaudière. C’est donc dire que l’équipe trifluvienne sera responsable de la préparation de quatre voitures pour cette épreuve, soit celles de Raphaël Lessard, Jean-Frédéric Laberge et Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin.

«On a réussi à ramener beaucoup de monde pour que l’équipe performe. On sera prêt pour la fin de semaine prochaine et les voitures seront prêtes pour se battre», souligne Jean-François Dumoulin, directeur général de Dumoulin Compétition et pilote.

Lessard comptera notamment sur le même chef mécanicien que pour sa précédente course au Québec. Il compte aussi sur les Sociétés Louis-Jacques, le Groupe Isolofoam et l’Hôtel Le Concorde à titre de commanditaires.

«Je ne me fais pas d’attentes. Je vais me concentrer sur moi et faire ma job le mieux possible. Ça va brasser et je vais prendre ma place», conclut le jeune pilote.

Raphaël a fait ses débuts en stock-car en 2013, sur des pistes locales de la région de Québec. Son talent lui a vite permis de gravir les échelons. L’an dernier, Lessard avait compétitionné en stock-car lors du Grand Prix de Trois-Rivières, ainsi qu’à 16 courses – Super Late Model avec Kyle Busch Motorsports.