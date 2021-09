NASCAR Pinty’s: Louis-Philippe Dumoulin peut remporter un 3e championnat

Louis-Philippe Dumoulin visera un troisième championnat des pilotes dans la série NASCAR Pinty’s (2014 et 2018) lors du programme triple présenté ce week-end sur le tracé du Delaware Speedway, près de London, en Ontario. Louis-Philippe Dumoulin occupe actuellement la deuxième place dans la course au titre, à 11 points du meneur Alex Tagliani.

Le Trifluvien a su rouler aux avant-postes tout au long de la saison grâce au travail acharné de toute l’équipe #47 WeatherTech Canada | Groupe Bellemare. Le nouveau châssis, préparé durant l’intersaison, et la performance de la voiture, lui ont permis de remporter une victoire, et de faire trois podiums et cinq Top-5 sur les sept courses courues à ce jour cette saison.

« Nous sommes conscients de l’importance des points, toutefois notre stratégie tout au long du week-end sera de gagner les courses. Nous sommes en go mode et visons la victoire à chaque sortie », explique-t-il.

« Delaware Speedway est un bel endroit. La piste est bosselée avec une surface usée, et il y a beaucoup d’héritage. Le tracé comprend peu d’inclinaison et les lignes droites facilitent les dépassements en file intérieure alors que doubler en file extérieure devient possible en fin de course, selon les conditions ambiantes. La surface de la piste plus chaude lors des essais en matinée deviendra de plus en plus glissante lors des courses en soirée, imposant des changements de réglages d’une course à l’autre », conclut-il.

1

Alex Tagliani

288

2

L.P. Dumoulin

277

-11

3

Andrew Ranger

252

-36

4

D.J. Kennington

245

-43

4

Treyten Lapcevich

245

-43

