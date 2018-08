NASCAR Pinty’s: Il faudra surveiller le Français Frédéric Gabillon

GP3R. Meneur au championnat de la série NASCAR Whelen Euro ELITE 1, le pilote européen Frédéric Gabillon a confirmé sa participation au Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) le 1er juillet, lors du World Challenge présenté à Tours, en France.

Présenté aux médias dimanche dernier, il s’est dit fébrile à l’idée de participer au Grand Prix de Trois-Rivières.

«Je suis très honoré de participer à votre évènement. Ça fait 25 ans que je cours alors je ne suis plus un jeune premier. Je suis vraiment fier d’obtenir cette chance-là à mon âge», a confié le pilote français.

«Ça fait 6 ans que nous avons la NASCAR Whelen Euro et j’ai 11 victoires et 43 podiums. Je ne suis pas très connu ici, mais je connais vos pilotes Je veux porter bien haut les couleurs de Spectra Prenium J’ai hâte de travailler avec Bill Burns comme chef d’équipe. Ce ne serait pas réaliste d’arriver ici et de dire que je vais battre tout le monde, alors je vais faire de mon mieux et c’est certain que je veux rouler devant.»

Il pilotera dans l’équipe du Trifluvien Jean-François Dumoulin, au volant de la voiture #07 Spectra PremiumTM.

«C’est un très bonne nouvelle, surtout que cette idée est partie en 2012. Nous avons beaucoup de plaisir depuis son arrivée et nous irons essayer la voiture demain à Saint-Eustache. On a très hâte au week-end prochain et on va donner tout un show!», a confié le Trifluvien.

Gabillon fait partie d’une série qui compte 12 épreuves, et qui coure principalement sur des circuits routiers. Il ne faut donc pas douter de son expérience, lui qui a même déjà couru dans les rues de Monaco.

En rappel…

Le World Challenge de la série NASCAR Whelen Euro ELITE 1 déterminait, selon le classement, quel heureux pilote agirait à titre de coéquipier de Jean-François Dumoulin en sol trifluvien.

«Nous avons très hâte d’accueillir Frédéric (Gabillon) à Trois-Rivières. C’est sur cette piste emblématique que Spectra PremiumTM a amorcé son partenariat et lancé son programme de sport automobile avec Jean-François Dumoulin et Dumoulin Compétition en 2015», avait alors confié Jason Best, vice-président senior – Marché secondaire – les Industries Spectra Premium.

«Depuis ce jour, notre programme de sport automobile a progressé et nous mène maintenant à ce projet d’échange novateur. Ce sera une joie de voir les deux voitures Spectra PremiumTM évoluer côte à côte au GP3R.»

En 2014, Gabillon avait pris part à l’épreuve de Watkins Glen, à New York, dans la série NASCAR K&N Pro East.

En octobre, ce sera au tour de l’ambassadeur de Jean-François Dumoulin de piloter aux côtés Gabillon dans une voiture aux couleurs de Spectra PremiumTM pendant les finales de la série NASCAR Whelen Euro ELITE 1 sur le circuit de Zolder, en Belgique.

«Nous sommes très contents d’accueillir Frédéric Gabillon au Grand Prix de Trois-Rivières et de préparer sa voiture. L’expérience européenne sera pour nous l’occasion à la fois de rouler sur un nouveau circuit et de faire découvrir la marque Spectra Premium aux équipes de course sur place», a pour sa part commenté Jean-François Dumoulin.

Le programme d’échange permet à ces pilotes de faire la course dans de nouveaux pays pour la première fois. C’est Spectra PremiumTM qui a rendu cet échange de pilotes possible. Le manufacturier canadien a développé des radiateurs haute-performance pour plusieurs séries de stock-cars et a récemment lancé des activités commerciales sur le marché européen.

Frédéric Gabillon

Date de naissance : Mars 27, 1976

Propriétaire de la voiture : RDV Compétition

Ville natale : Uzès, France

Chef d’équipe : Claude Gallopin

2016 : 2e place dans la série NASCAR Whelen Euro Division Elite 1

2016 : Premier pilote à finir dans le top-5 sur toutes les pistes

2013 : 2e place dans la série NASCAR Whelen Euro Division Elite 1

2013 : Gagnant d’une course et d’une pole Race

2013 : Remporte les deux courses sur ovale au Tours Speedway lors de sa première participation sur ovale (Source: NASCAR Whelen Euro Series)