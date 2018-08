NASCAR: Marc-Antoine Camirand décroche la pole devant Andrew Ranger

Avec la collaboration d’Emmanuelle LeBlond

GP3R. La journée de samedi a pris fin avec la traditionnelle séance de qualifications en NASCAR Pinty’s. C’est la fierté de Saint-Léonard-d’Aston, Marc-Antoine Camirand, qui a remporté la pole position avec un temps de 1 min 07.179 sec.

«On avait eu une bonne pratique et on savait que nous avions une bonne voiture. Ç’a bien été! On voulait suivre Kevin (Lacroix) et il a donné un bon pace. Ça reste 50 tours demain alors on ne partira pas en peur avec la pole», a lancé Camirand.

Il a devancé Andrew Ranger (1:07.203) et Kevin Lacroix (1:07.279), vainqueur des épreuves de 2015 et 2016.

«C’était difficile pour nous ce matin, mais on n’était pas nerveux, car on savait que nous avions une bonne voiture. Ce sera long 50 tours, alors beaucoup de choses peuvent arriver. Ça va être bon, surtout avec un arrêt aux puits obligatoires, ce qui sera très intéressant pour les fans», a commenté Ranger.

«On a apporté la voiture entre Toronto et ici. Elle était complètement détruite, mentionne Kevin Lacroix. On a mieux aimé réparer la voiture que d’en emprunter une autre. On ne savait pas trop à quoi s’attendre… On était censé aller pratiquer à St-Eustache vendredi soir, mais on n’a pas eu le temps parce que la voiture n’était pas encore prête. Dans les pratiques, on a vu qu’elle était de retour comme elle était. Dans les qualifications, j’étais aussi satisfait. On est confiant pour demain!»

Le vainqueur de l’an dernier, Alex Tagliani, a fait le 4e meilleur temps de la séance, tandis que le Trifluvien Luc Lesage partira 13e.

Les Trifluviens Louis-Philippe Dumoulin (meneur au classement 2018) et Jean-François Dumoulin partiront de la 6e et 7e place. Le pilote français invité par Dumoulin Compétition, Frédéric Gabillon, partira de la 8e position.

«On avait eu une bonne pratique, mais je suis déçu de la qualification. Je n’aurais peut-être pas dû sortir à ce moment-là, car personne ne m’a suivi. J’ai donc dû ralentir pour ne pas tomber dans le tour de chauffe des autres pilotes. Disons que c’est venu jouer sur notre stratégie», a commenté Jean-François.

«On a des problèmes avec la voiture en ce moment, surtout au freinage. La voiture vibre dans tous les sens. On va apporter les changements qu’il faut ce soir et demain matin. Je n’ai pas pu être agressif comme je le voulais, mais bon. Je veux gagner et je veux un podium, ça, c’est certain!», a pour sa part rétorqué Louis-Philippe.

Rappelons que Ranger occupe le 5e rang de l’histoire en ce qui a trait aux podiums au Grand Prix de Trois-Rivières avec 14. Camirand vient au premier rang avec un grand total de 22.

Alex Labbé, qui a terminé 9e en Ohio cet après-midi dans la série NASCAR Xfinity, sera ici demain pour la course de NASCAR Pinty’s.

Historique des podiums trifluviens

1 – Marc-Antoine Camirand – 22 podiums (14 (1ère place) – 4 (2e place) – 4 (3e place)

2 – Jocelyn «Doc» Hébert – 21 podiums (8-6-7)

3 – Didier Schraenen – 19 podiums – (5-7-7)

4 – Michel Bonnet – 18 podiums – (11-4-3)

5 – Andrew Ranger – 14 podiums – (6-7-1)

Aussi à lire :

Point culminant de la saison pour Jean-François Dumoulin – L’Hebdo Journal https://www.lhebdojournal.com/point-culminant-de-la-saison-pour-jean-francois-dumoulin/

Il faudra surveiller le Français Frédéric Gabillon – L’Hebdo Journal https://www.lhebdojournal.com/nascar-pintys-il-faudra-surveiller-le-francais-frederic-gabillon/

Louis-Philippe Dumoulin gonflé à bloc! – L’Hebdo Journal https://www.lhebdojournal.com/nascar-louis-philippe-dumoulin-gonfle-a-bloc/