NASCAR: Louis-Philippe Dumoulin le plus rapide

Enfiiiiiiin! Les voitures de NASCAR Pinty’s ont enfin pu rouler et le Trifluvien Louis-Philippe Dumoulin a réussi le meilleur temps aux essais libres devant Andrew Ranger et Kevin Lacroix.

Alex Tagliani et Alex Labbé suivaient, tandis que Jean-François J-F Dumoulin et Marc-Antoine Camirand ont réalisé les 6e et 7e meilleurs temps.