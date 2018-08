NASCAR: Louis-Philippe Dumoulin gonflé à bloc!

NASCAR PINTY’S. Louis-Philippe Dumoulin a su s’imposer avec stratégie lors de la dernière épreuve présentée sur le circuit ovale du Edmonton International Raceway. Ayant remporté la course, le Trifluvien s’amène au Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) en tant que meneur au championnat des pilotes.

Le #47 s’est accroché aux meneurs jusqu’à la neutralisation survenue au 268e tour de cette course qui en comptait 300. Relancé de la file extérieure, le Trifluvien a su laisser la voiture du meneur et celle de la troisième position se battre sur des pneus en fin de vie. Il a ensuite profité d’une ouverture à l’intérieur pour se faufiler en tête avec seulement 17 tours à faire.

«Nous avons gagné! Je suis tellement fier de toute l’équipe, surtout après les problèmes rencontrés à Saskatoon», a commenté le principal intéressé après la course. «La bataille avec les Tagliani et Lacroix a été propre et la voiture était parfaite grâce au travail extraordinaire de toute l’équipe.»

Nul ne peut en douter, il arrive chez lui gonflé à bloc.

«C’est certain qu’on veut bien faire chez nous et qu’on veut récidiver avec la victoire. Mais il faudra faire attention, car plusieurs pilotes veulent la même chose!», confie-t-il.

Sa victoire à Edmonton marquait la mi-saison de la série NASCAR Pinty’s et lui confiait du même coup la tête du classement des pilotes, 4 points devant Cole Powell (282 points) et 9 points devant Marc-Antoine Camirand (277). Comment expliquer cette excellente première moitié de saison?

«C’est vraiment un travail d’équipe et tous les changements qui ont été faits cet hiver. Les changements apportés, mais les setups également. C’est venu faire une grosse différence cette année!», ajoute-t-il.

«On va aborder la course comme toutes les autres, en voulant gagner! On va mettre tous les efforts pour y arriver et il va falloir s’ajuster selon comment la voiture va se comporter en piste. Il faut faire attention aussi, car il arrive des situations où l’on veut faire de la magie ou en faire plus que la voiture peut en prendre. C’est là qu’il va être important de bien gérer.»

Comme c’est toujours le cas à Trois-Rivières, plusieurs Québécois voudront bien faire à la maison.

«Il y a tellement de bons pilotes à surveiller, comme mon frère (Jean-François Dumoulin), Marc-Antoine Camirand, Andrew Ranger, Alex Tagliani et Kevin Lacroix. On sait que la compétition sera féroce comme à chaque année», commente-t-il.

«Il faut bien faire, surtout en circuit routier. Pour ce qui est du championnat, c’est certain qu’on y pense. Mais pour l’avoir vécu en 2014, je sais très bien qu’il en reste beaucoup à faire. Ça fait du bien d’avoir connu une bonne première moitié de saison, mais on ne diminuera pas la cadence pour autant», conclut le Trifluvien.

L’aîné des deux frères, Jean-François Dumoulin, occupe quant à lui le 15e rang des pilotes. À sa défense, il n’a pris part qu’à quatre courses cette saison. L’épreuve de NASCAR Pinty’s aura lieu le dimanche 12 août, dès 14h18.

NASCAR: Il faudra surveiller le Français Frédéric Gabillon

Meneur au championnat de la série NASCAR Whelen Euro ELITE 1, le pilote européen Frédéric Gabillon a confirmé sa participation au Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R). Il pilotera au volant de la voiture #07 Spectra PremiumTM.

C’est au World Challenge présenté à Tours, en France, que le Français a confirmé sa présence. En effet, le World Challenge signifiait la fin de la saison régulière de la série NASCAR Whelen Euro ELITE 1 et déterminait quel heureux pilote agirait à titre de coéquipier de Jean-François Dumoulin en sol trifluvien.

«Nous avons très hâte d’accueillir Frédéric (Gabillon) à Trois-Rivières. C’est sur cette piste emblématique que Spectra PremiumTM a amorcé son partenariat et lancé son programme de sport automobile avec Jean-François et Dumoulin Compétition en 2015», confie Jason Best, vice-président senior – Marché secondaire – les Industries Spectra Premium.

«Depuis ce jour, notre programme de sport automobile a progressé et nous mène maintenant à ce projet d’échange novateur. Ce sera une joie de voir les deux voitures Spectra PremiumTM évoluer côte à côte au Grand Prix de Trois-Rivières.»

Pour sa première expérience canadienne en NASCAR, Frédéric Gabillon sera au volant d’une Dodge Challenger #07 Spectra Premium, préparée par Dumoulin Compétition. En 2014, Gabillon avait pris part à l’épreuve de Watkins Glen, à New York, dans la série NASCAR K&N Pro East.

«Ce sera un été fantastique et fort occupé! Faire la course à Trois-Rivières est une excellente opportunité et je tiens à remercier toute l’organisation de la série NASCAR Whelen Euro, Spectra Premium et l’équipe Dumoulin Compétition pour cette chance incroyable. Je veux certainement profiter de cette expérience, tout en représentant la série NASCAR Whelen Euro le mieux possible», a-t-il lancé.

«Ce sera un vrai défi de rivaliser avec les pilotes du plus haut calibre de la série NASCAR Pinty’s au Canada, mais ce sera une nouvelle expérience à laquelle j’ai très hâte. Je regarderai assurément autant de courses que possible pour me préparer et travaillerai sur le simulateur pour mieux connaître la piste. Je suis conscient qu’il s’agit d’un circuit urbain très technique et toute l’information que je pourrai recueillir avant d’atterrir au Canada sera d’une aide précieuse.»

En octobre, ce sera au tour de l’ambassadeur de Spectra PremiumTM, Jean-François Dumoulin, de piloter aux côtés Gabillon. Il montrera à bord d’une voiture aux couleurs de Spectra PremiumTM pendant les finales de la série NASCAR Whelen Euro ELITE 1 sur le circuit de Zolder, en Belgique.

«Nous sommes très contents d’accueillir Frédéric Gabillon au Grand Prix de Trois-Rivières et de préparer sa voiture. L’expérience européenne sera pour nous l’occasion à la fois de rouler sur un nouveau circuit et de faire découvrir la marque Spectra Premium aux équipes de course sur place», a pour sa part commenté Jean-François Dumoulin.

Le programme d’échange permet à ces pilotes de faire la course dans de nouveaux pays pour la première fois. C’est Spectra PremiumTM qui a rendu cet échange de pilotes possible. Le manufacturier canadien a développé des radiateurs haute-performance pour plusieurs séries de stock-cars et a récemment lancé des activités commerciales sur le marché européen. (JC)

–Frédéric Gabillon

Date de naissance : Mars 27, 1976

Propriétaire de la voiture : RDV Compétition

Ville natale : Uzès, France

Chef d’équipe : Claude Gallopin

2016 : 2e place dans la série NASCAR Whelen Euro Division Elite 1

2016 : Premier pilote à finir dans le top-5 sur toutes les pistes

2013 : 2e place dans la série NASCAR Whelen Euro Division Elite 1

2013 : Gagnant d’une course et d’une pole Race

2013 : Remporte les deux courses sur ovale au Tours Speedway lors de sa première participation sur ovale (Source: NASCAR Whelen Euro Series)