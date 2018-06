NASCAR: Jean-François Dumoulin pilotera en Belgique

Crédit photo : Photo Matthew Manor CSCG

COURSE AUTOMOBILE. Pour la première fois dans l’histoire de NASCAR, deux séries internationales, soit les séries NASCAR Whelen Euro et NASCAR Pinty’s, échangeront deux pilotes lors d’une course de chaque championnat d’ici la fin de la saison en cours. Le pilote trifluvien Jean-François Dumoulin sera l’un des deux pilotes de cet échange.

Cet échange aura lieu au Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) lors du week-end du 10-11-12 août, et les 19, 20 et 21 octobre lors de la finale de la série Whelen Euro à Zolder en Belgique.

Le pilote européen qui participera au GP3R sera déterminé par son pointage final en classe Elite 1 de la série Whelen Euro suite à la course Oval World Challenge tenue à Tours en France ce week-end.

Dans le cadre de ce premier événement, l’Équipe de course Dumoulin Compétition accueillera le Champion 2018.

Le pilote européen invité prendra le volant d’une voiture de l’équipe Spectra Premium le 12 août prochain sur le célèbre circuit urbain canadien du GP3R.

« Parmi tous les objectifs que nous nous sommes fixés pour les NASCAR Whelen Euro Series, l’un des plus importants est d’offrir ce type d’opportunités à nos pilotes, donc je suis particulièrement heureux de voir notre leader du Championnat traverser l’Atlantique pour courir à Trois-Rivières. Cela renforce la belle relation entre les séries NASCAR au niveau international et donne une chance supplémentaire de briller à nos pilotes», explique Jérôme Galpin, Président / PDG de la série NASCAR Whelen Euro.

Pouvoir ajouter cette occasion fantastique de courir au Canada aux courses aux USA dont nous récompensons déjà nos champions et vainqueurs de trophées confirme une fois de plus que les NASCAR Whelen Euro Series sont l’un des championnats les plus attractifs en Europe pour tous types de pilotes», ajoute-t-il.

Le 20 octobre prochain, le pilote canadien et ambassadeur de la marque Spectra Premium Jean-François Dumoulin, participera à la course finale 2018 de la classe Elite 1 de la série Whelen Euro sur le circuit belge de Zolder.

« Cela fait déjà cinq ans que nous en parlons avec Dominic Fugère [directeur général du GP3R] et Jérôme Galpin afin de trouver une façon de concrétiser ce projet qui me tient à coeur. En tant qu’ambassadeur de Spectra Premium, mon objectif principal est de développer des contacts professionnels afin de percer plus efficacement le marché européen. À titre de pilote, ce sera un honneur d’accueillir le champion européen au Grand Prix de Trois-Rivières et de participer à l’événement sur le très beau circuit de Zolder en Belgique», commente Jean-François Dumoulin, qui pilote la voiture #04 Spectra Premium.

Spectra Premium, qui a développé des radiateurs haute-performance pour plusieurs séries de stock-cars et a récemment lancé des activités commerciales sur le marché européen, a rendu cet échange de pilotes possible.

«Ce projet d’envergure met en valeur deux initiatives majeures instaurées en 2017 : l’engagement de Spectra Premium en tant que fabricant et partenaire en sport motorisé, et sa récente entrée sur le marché européen. Plus tôt cette année, nous avons franchi de nouvelles étapes dans le développement d’un radiateur de haute-performance aidant les équipes de course atteindre la plus haute marche du podium. Nous nous tournons maintenant vers ce programme d’échange de pilotes afin de dynamiser notre visibilité en Europe», conclut Jason Best, vice-président sénior, Marché Secondaire des Industries Spectra Premium Inc.