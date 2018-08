NASCAR: Alex Tagliani, de nouveau roi à Trois-Rivières

Avec la collaboration d’Emmanuelle LeBlond

NASCAR. L’hymne national, le coup de canon et le «Drivers, start you engine»: tout était en place pour l’épreuve de NASCAR. Alex Tagliani a remporté un duel épique, soulevant les honneurs devant le Trifluvien Louis-Philippe Dumoulin (meneur au classement) et Alex Labbé, parti dernier.

De nouveau cette année, les drapeaux jaunes ont été nombreux. La fierté de Saint-Léonard-d’Aston, Marc-Antoine Camirand, a su garder les commandes de l’épreuve dès les premiers instants devant Andrew Ranger et devant le vainqueur de l’an dernier, Alex Tagliani. Kevin Lacroix (vainqueur des épreuves de 2015 et 2016) a repris sa position sur Tag dès le 3e tour. Les Trifluviens Jean-François Dumoulin et Louis-Philippe Dumoulin (meneur au classement 2018) roulaient en 5e et 7e position.

Alex Labbé, qui a terminé 9e en Ohio hier après-midi dans la série NASCAR Xfinity, partait en fond de grille. Il s’est hissé 9e dès le 4e tour de l’épreuve. Le circuit trifluvien est très capricieux alors on attendait avec impatience le premier drapeau jaune. Il est survenu au 4e tour suite à un bris mécanique sur la voiture de Jocelyn Fecteau.

Tagliani et Camirand allaient jouer au chat et à la souris devant. Allait s’en suivre un deuxième drapeau jaune au 13e tour…

La relance a laissé place à quelques contacts en Ranger et Tagliani, ouvrant la porte à Lacroix pour la 3e position. JF Dumoulin en a lui aussi profité pour passer Ranger, maintenant 5e.

L’abandon de Martin Côté allait ensuite provoquer une autre neutralisation pendant laquelle les pilotes en ont profité pour effectuer leur arrêt obligatoire, nouveauté cette année. L’aîné des Dumoulin en est ressorti en 3e place, derrière Camirand et Tagliani.

Plusieurs drapeaux jaunes se sont ensuite succédés. Au 28e tour, Ranger allait reprendre sa 3e place devant JF Dumoulin. De son côté, LP Dumoulin allait en profiter pour se hisser 5e, devant Lacroix 6e et Labbé 7e. Lacroix (moteur) allait abandonner quelques tours plus tard.

Coup de théâtre devant

À la relance du 38e tour, Camirand a d’abord résisté à la pression mise par Tag, avant de se faire surprendre par le vétéran suite à un virage trop large. Camirand et Ranger se sont touchés sur la séquence, faisant perdre le contrôle de sa voiture à Ranger et le reléguant en fin de peloton.

À la relance du 42e tour, LP Dumoulin a surpris son frère JF pour lui ravir le 3e échelon. Un 8e drapeau jaune allait suivre avec l’abandon de James Vance.

Avec 5 tours à faire, LP Dumoulin a profité d’une autre relance pour dépasser Camirand, tandis que Labbé surprenait JF Dumoulin en 4e. Avec 3 tours à effectuer, c’était au tour de Labbé de surprendre Camirand. Au dernier tour, JF Dumoulin a surpris Camirand en 4e place.

C’est finalement Tagliani qui a remporté l’épreuve 2018, devant Louis-Philippe Dumoulin et Labbé. L’aîné des Dumoulin a quant à lui terminé 4e, devant Camirand 5e.

Ranger a finalement rallié l’arrivée en 15e place.

Un tête-à-queue (au 25e tour) du pilote français invité par Dumoulin Compétition, Frédéric Gabillon, l’a relégué en 16e place. Il a finalement terminé 8e.

Cole Powell, 2e au classement général, a éprouvé certaines difficultés en circuit routier, terminant 11e. Le Trifluvien Luc Lesage a croisé le fil d’arrivée en 9e position.