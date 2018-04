Nancy Samson nommée Ambassadrice culinaire de l’érable

Crédit photo : Audrey Leblanc

GASTRONOMIE. La maître chocolatière trifluvienne Nancy Samson a été sélectionnée parmi les Ambassadeurs culinaires de l’érable du Québec.

Elle s’y est taillé une place parmi des chefs, un boulanger et une pâtissière. Sur le site web erableduquebec.ca, la chocolatière partage quelques-uns de ses souvenirs d’enfance en lien avec les produits de l’érable.

«Le premier souvenir qui me vient à l’esprit est d’abord gustatif. Lorsque j’étais enfant et que nous buvions de l’eau d’érable directement dans les chaudières avec nos mitaines pleines de glace. Ma mère était obligée de nous faire sécher tellement on avait de l’eau d’érable sur nous», peut-on lire.

Parmi les nombreux produits offerts à la Chocolaterie Samson, la mignardise feuille d’érable au beurre d’érable est l’une des plus populaires. Bientôt, on y retrouvera aussi des glaces à l’érable. Pour consulter le profil de Nancy Samson en tant qu’Ambassadrice culinaire de l’érable : https://erableduquebec.ca/gastronomie/nancy-samson/