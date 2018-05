Musique en fête renaît de ses cendres

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉVÉNEMENT. Les 9 et 10 juin, le Parc Victoria vibrera au rythme de la musique rétro et country, ainsi que des activités familiales de toutes sortes, à l’occasion du grand retour de l’événement Musique en fête dans le quartier Saint-Philippe.

Durant son porte-à-porte de la campagne électorale, le conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier, s’est fait dire à quel point cette activité manquait aux citoyens du secteur.

«Musique en fête a connu un gros succès pendant une dizaine d’années. Pendant une fin de semaine, tout le quartier était en fête. Ils ont été nombreux à vouloir son retour. On veut que ce soit un rassemblement incontournable pour le quartier. Par ailleurs, le parc Victoria est un symbole de fierté et d’appartenance pour le quartier», souligne M. Carpentier.

Le 9 juin, c’est une véritable fête familiale qui se déroulera de 12h à 16h30. Au programme: jeux gonflables, tours de poney, un bozo à l’eau, ainsi qu’un spectacle de Gommette Lachaussette. Une œuvre collective sera aussi réalisée afin de permettre aux personnes présentes d’exprimer leur appartenance et leur fierté du quartier.

Le samedi soir et le dimanche après-midi seront consacrés à des prestations musicales. Les amateurs de musique des années 50 à 70 seront comblés. Le groupe Polyphonie interprètera de grands succès d’Elvis Presley, des Beatles, des Classels, des Gendarmes, etc. en soirée le 9 juin. La première partie sera assurée par Carmen Dess, une des sœurs Dessureault.

«La musique rétro, c’est toujours demandé. Ça reste vraiment dans le temps. Il y a toujours quelqu’un qui nous demande, en spectacle, de chanter quelque chose de rétro. Mon répertoire va des Classels à, plus récemment, Zaz. On va toucher un grand répertoire et beaucoup de personnes», lance Carmen Dess.

Un grand jamboree country sera présenté le lendemain. Les meilleurs succès country seront interprétés par Les sœurs Martel, Michel Béliveau, Michel Beaudry, Nancy Drolet et Luciano David. Ces derniers seront accompagnés d’un orchestre,

Pour clôturer l’édition 2018, l’équipe de Musique en fête fait appel à Pierre Harvey, fils du chanteur du groupe Les Gendarmes, Guy Harvey. Il chantera évidemment les succès de son père ainsi que des chansons des années 50 à 70.